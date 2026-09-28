Messi vuelve a casa para su última función: cuándo aterriza y las formaciones que prueba Scaloni

El capitán cerró este domingo su participación con Inter Miami y se espera que llegue al país en las próximas horas. No participará de los dos primeros amistosos de esta ventana internacional: frente a Bolivia, este miércoles 30 de septiembre en Córdoba, y ante Burkina Faso, el sábado 3 de octubre en el Monumental.

Messi se incorporará para el último compromiso de la serie. El encuentro contra Benín marcará su despedida definitiva de la camiseta albiceleste, en una noche para la cual las entradas ya se encuentran agotadas.

Scaloni prueba el equipo sin Messi

Mientras aguarda por el capitán, Scaloni comenzó a trabajar sobre la formación que enfrentará a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes.

En uno de los ensayos, el entrenador probó con Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister y Valentín Barco; Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Otra variante mantuvo la defensa, pero presentó cambios desde la mitad de la cancha hacia adelante: Martínez; Giay, Romero, Lisandro Martínez y Medina; Palacios y Mac Allister; Franco Mastantuono y Nicolás Paz; Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Tres amistosos y una despedida histórica

La Selección argentina iniciará la serie de amistosos este miércoles 30 de septiembre, a las 21, contra Bolivia, en Córdoba. Luego recibirá a Burkina Faso el sábado 3 de octubre, también a las 21, en el Monumental.

El cierre será el martes 6 de octubre, desde las 20, frente a Benín. Será el último encuentro de Messi con la Selección y la AFA anunció que también serán invitados los integrantes del plantel campeón del Mundial de Qatar 2022 junto a sus familias.

Para la ocasión, Messi utilizará una camiseta especialmente diseñada para su despedida. El propio futbolista la presentó en sus redes sociales con un mensaje cargado de significado: “Último partido… Una camiseta para toda la vida”.