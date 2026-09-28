Entre Ríos registró 1.400 interrupciones voluntarias y legales del embarazo en nueve meses

Las interrupciones voluntarias y legales del embarazo en Entre Ríos alcanzaron las 1.400 prácticas entre enero y septiembre de 2026 dentro del sistema público de salud provincial. Los procedimientos se realizaron en el marco de la Ley Nacional 27.610 y mediante una red integrada por centros de salud y hospitales.

En el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, el Ministerio de Salud provincial detalló que la política sanitaria contempla tanto estrategias de prevención de embarazos no intencionales como la garantía de una atención segura, confidencial y respetuosa para quienes requieran acceder a una IVE o ILE.

Desde la cartera sanitaria explicaron que ningún método anticonceptivo es 100% eficaz y que existen distintas circunstancias que pueden derivar en la necesidad de interrumpir un embarazo. Entre ellas mencionaron dificultades en el acceso o utilización de anticonceptivos y situaciones particulares que requieren una respuesta específica del sistema.

Una red que articula centros de salud y hospitales

La atención se organiza mediante establecimientos distribuidos en la provincia y equipos interdisciplinarios. El primer nivel sanitario recibe las consultas, proporciona información y realiza el acompañamiento inicial. En los casos que requieren mayor complejidad, se articula la derivación hacia hospitales de referencia.

"El primer nivel de atención cumple un rol central en la recepción de las consultas, la información y el acompañamiento inicial", explicó la jefa de la División de Salud de la Mujer en Edad Reproductiva, Carolina García.

(GdER)

Cuando se necesita una atención de mayor complejidad, agregó, "se articula la atención con un hospital de referencia que garantice la práctica". Según García, esta organización tiene como objetivo "acercar la respuesta sanitaria a las comunidades y evitar desplazamientos innecesarios".

Medicamentos, insumos y seguimiento de las pacientes

Para garantizar el funcionamiento de la red, la Provincia trabaja en la planificación de compras y distribución de medicamentos e insumos. También realiza un monitoreo de existencias, consumos y vencimientos, además de prever la redistribución de recursos frente a eventuales faltantes.

La estrategia contempla además la disponibilidad del equipamiento requerido para los procedimientos, incluida la aspiración manual endouterina (AMEU) en aquellos establecimientos que ofrecen esta prestación. Estos recursos se complementan con equipos capacitados y circuitos de derivación previamente establecidos.

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El acompañamiento incluye información previa, evaluación, consentimiento informado y explicaciones sobre cuidados, manejo del dolor y señales de alarma. Después de la práctica se realiza un seguimiento de la evolución clínica y de posibles complicaciones. Dependiendo de cada situación, pueden participar profesionales de medicina, obstetricia, enfermería, psicología y trabajo social.

Anticoncepción y capacitación de los equipos

La atención contempla también la consejería anticonceptiva como una instancia voluntaria para recibir información y elegir o continuar un método. La red ofrece preservativos, anticonceptivos orales e inyectables, implantes subdérmicos y dispositivos intrauterinos, de acuerdo con la evaluación clínica y la disponibilidad.

Asimismo, se promueve la denominada doble protección, que combina el preservativo con otro método anticonceptivo para prevenir embarazos no intencionales y reducir el riesgo de infecciones de transmisión sexual.

Finalmente, la División de Salud de la Mujer en Edad Reproductiva mantiene una política de capacitación continua de los equipos. Las instancias cuentan con acompañamiento de organizaciones y equipos especializados, entre ellos la Red de Acceso al Aborto Seguro (REDAAS) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), con formación y actualización sobre interrupción del embarazo, anticoncepción y atención integral.