Granizo de gran tamaño cubrió calles y complicó el tránsito en rutas de Córdoba

El granizo de gran tamaño sorprendió durante la madrugada de este lunes a vecinos de la ciudad de Córdoba y localidades del Gran Córdoba. El fenómeno estuvo acompañado por tormentas eléctricas, ráfagas de viento sur y un brusco descenso térmico.

Los primeros reportes se registraron pasadas las 5 en el sector norte de la capital provincial. La intensa caída de piedras dejó patios, calles y techos cubiertos de blanco en barrios como Villa Belgrano, Argüello y zonas cercanas.

Granizo en Córdoba (foto Cadena 3)

Con el transcurso de la mañana, las tormentas avanzaron desde el oeste y sudoeste. El fenómeno alcanzó diferentes sectores del área metropolitana y generó complicaciones en corredores viales.

Granizo en seco sobre la ruta 5

Uno de los episodios más intensos ocurrió sobre la ruta provincial 5, a la altura del peaje ubicado entre Alta Gracia y Córdoba. En ese sector se registró la caída de granizo en seco, antes de que comenzara la lluvia.

“Cayó piedra en seco, de un tamaño bastante considerable, juntando el dedo gordo con el índice. Se sentía cómo pegaban en el peaje y la verdad fue terrible”, relató Andrés, un vecino de la zona.

Granizo en Córdoba (foto Cadena 3)

También hubo reportes sobre la ruta 20, en dirección al Valle de Punilla. Ante la presencia de piedras sobre la calzada y la reducción de la visibilidad, los conductores debieron disminuir la velocidad y extremar las precauciones.

El avance de las tormentas

El meteorólogo Marcelo Madelón explicó que durante las primeras horas del lunes continuaban formándose núcleos de tormenta sobre distintos puntos de la provincia.

“Ya pasó una, por lo menos por mi barrio, pasadas las 5 de la mañana, con mucho granizo en la zona norte de Córdoba, pero hay nuevas tormentas que se ven en el radar”, indicó en declaraciones a Cadena 3.

Granizo en Córdoba (foto Cadena 3)

El especialista señaló que la inestabilidad fue provocada por el encuentro entre una masa de aire muy cálido y otra más fresca y húmeda que avanzó desde el sur.

“Hay un choque de masas de aire: tuvimos casi 45 grados ayer en el norte del país y, entre ese aire caliente y un aire más fresco y húmedo que está ingresando en el centro, se produce esta inestabilidad”, detalló.

Un marcado descenso de la temperatura

El cambio de tiempo también produjo un descenso térmico significativo. Después de una jornada con una máxima de 34,6 grados, para este lunes se esperaban registros máximos de entre 23 y 24 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional había emitido una alerta amarilla para amplios sectores de Córdoba, con vigencia durante la madrugada y las primeras horas de la tarde. El aviso contemplaba tormentas localmente fuertes, abundante caída de agua en períodos breves, actividad eléctrica, ráfagas intensas y ocasional granizo.

Granizo en Córdoba (foto Cadena 3)

Los acumulados previstos se ubicaban entre 20 y 50 milímetros, aunque esos valores podían ser superados de manera puntual. El área advertida comprendía principalmente departamentos del centro, este, norte y sur provincial.

La influencia de El Niño

Madelón aclaró que la mayor presencia de humedad en la atmósfera estaba relacionada con El Niño, aunque remarcó que no todos los episodios de tormentas podían atribuirse directamente a ese fenómeno climático.

“No todas las tormentas están formadas por el efecto Niño, pero al haber más humedad a disposición se generan más lluvias y tormentas. Cuando no hay humedad, nada de estas cosas pasa”, explicó.

Las autoridades recomendaron evitar actividades al aire libre durante las tormentas, no refugiarse debajo de árboles, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y circular con precaución por las rutas afectadas.