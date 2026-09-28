Murió en Paraná el conductor de una moto al descompensarse durante un viaje por aplicación

El conductor alcanzó a decirle al pasajero que se sentía mal y detuvo la marcha, pero perdió el control y ambos cayeron. Ingresó al Hospital San Martín en paro cardiorrespiratorio y no pudo ser reanimado.
Un motociclista que realizaba viajes solicitados mediante una aplicación murió este domingo por la noche tras descompensarse y caer del vehículo en calle 9 de Julio, en inmediaciones del Juzgado Municipal de Faltas de Paraná.
El episodio ocurrió alrededor de las 22:58, mientras el trabajador trasladaba a un pasajero en una motocicleta Motomel CX 150cc.
Según el testimonio brindado por el acompañante a la Policía, durante el recorrido el conductor manifestó que se sentía descompuesto y decidió detener la marcha.
El conductor cayó sobre la calle
El motociclista frenó sobre el sector oeste de la calzada, pero perdió el control del rodado y ambos ocupantes terminaron cayendo. Luego del hecho, el conductor fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín.
El hombre ingresó al establecimiento con traumatismos y en paro cardiorrespiratorio, según comunicaron fuentes policiales.
El personal médico realizó maniobras de reanimación, pero no logró revertir el cuadro y posteriormente confirmó su fallecimiento.
Intervino la Fiscalía de Delitos Complejos
Tras conocerse el deceso, tomó intervención el fiscal de Delitos Complejos, Laureano Dato. El funcionario judicial dispuso la participación del médico policial y ordenó el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial.
Las pericias deberán establecer la causa de la muerte y determinar si el fallecimiento se produjo como consecuencia de la descompensación o por las lesiones sufridas durante la caída.
La motocicleta y los demás elementos relacionados con el episodio quedaron sujetos a las actuaciones correspondientes.
Fuentes policiales comunicaron que, durante las diligencias, entre las prendas del fallecido, se localizaron dos envoltorios con cocaína por un peso mínimo. Tras la intervención del personal de Drogas Peligrosas se procedió al secuestro de la sustancia y, de acuerdo al parte policial, “se presume que el estupefaciente estaba destinado para el consumo personal”.