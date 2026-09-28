Cinco entrerrianos ganaron más de 9 millones de pesos en el Quini 6

Nuevos ganadores con el Quini 6 en Entre Ríos

Cinco apostadores de la provincia de Entre Ríos ganaron más de 9 millones de pesos en el sorteo del Quini 6 realizado este domingo.

Desde el IAFAS confirmaron a Elonce que las apuestas se realizaron en las agencias Nº 337 de Concepción del Uruguay; Agencia Nº 1323 de Villa Mantero (departamento Uruguay) ; Agencia Nº 950 de San Gustavo (departamento La Paz); y las Agencias Nº1191 y Nº1145 de la ciudad de Concordia.

El premio se obtuvo bajo la modalidad Siempre Sale. En este caso, hubo un total de 52 ganadores que se repartieron el pozo de $485.157.276; así cada uno se hizo acreedor de la suma de 9.329.947,62 pesos.

Los otros sorteos

En el sorteo Tradicional salieron los números 31-03-19-04-21-36. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $1.100.000.000.

Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 12-11-21-14-08-03. No hubo ganadores y en el próximo sorteo habrá en juego $1.092.523.032.

La Revancha vio los bolilleros 42-34-25-08-29-43, donde tampoco hubo ganadores y pasan para el próximo sorteo $1.092.523.032.

Finalmente, en el Pozo Extra hubo 909 ganadores y cada uno percibirá $220.022.

El Quini 6 es un juego poceado de la Lotería de Santa Fe, de monto variable en relación a lo recaudado, que consiste en seleccionar seis números de cuarenta y seis.

Cuenta con cuatro variantes: Sorteo Tradicional, la Segunda del Quini, Revancha, y Siempre Sale. En las modalidades Tradicional y Segunda del Quini, se considerará ganador del primer premio, aquellas apuestas cuyos 6 números apostados coincidan con la totalidad de los números favorecidos en el sorteo.

Del segundo premio aquellos que obtengan 5 aciertos y del tercer premio, los que obtengan 4 aciertos. En este último caso, como mínimo percibirán un premio equivalente al valor de la apuesta.

El pozo quedará vacante e incrementará el premio del concurso siguiente, cuando no se registren apuestas ganadoras del primer premio.