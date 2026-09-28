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Sociedad En la Ruta 11 en Santa Fe

Joven de 23 años murió tras un choque frontal: los conductores quedaron atrapados

Dos autos chocaron de frente a la altura de Florencia, en el norte santafesino. Bomberos debieron rescatar a los conductores y uno de ellos murió horas después en el hospital.

28 de Septiembre de 2026
Siniestro vial con un muerto en el norte de Santa Fe
Siniestro vial con un muerto en el norte de Santa Fe

Dos autos chocaron de frente a la altura de Florencia, en el norte santafesino. Bomberos debieron rescatar a los conductores y uno de ellos murió horas después en el hospital.

Un joven de 23 años murió este domingo tras un choque frontal entre dos autos en la Ruta Nacional 11, a la altura de Florencia, en el norte de Santa Fe. Los dos conductores quedaron atrapados dentro de los vehículos y tuvieron que ser rescatados por los bomberos. La otra persona involucrada, un hombre oriundo de Corrientes, sufrió heridas y fue trasladada a un centro de salud.

 

La víctima fatal fue identificada como Pablo Maximiliano Cantero, vecino de Florencia. El accidente ocurrió alrededor de las 14.45 y las causas del impacto todavía son investigadas.

Según informaron medios locales, Cantero manejaba un Chevrolet Corsa mientras que José Luis Soto, procedente de Paso de los Libres, Corrientes, circulaba a bordo de un Toyota Corolla.

Por motivos que todavía intentan determinar los investigadores, los vehículos chocaron de frente cuando circulaban en sentidos opuestos. Ambos autos sufrieron importantes daños como consecuencia del impacto.

 

Los dos conductores quedaron atrapados dentro de los vehículos, por lo que Bomberos desplegó un operativo para poder liberarlos. En las tareas también intervino personal del sistema de emergencias 107.

 

Una vez finalizado el rescate, los dos hombres fueron derivados a centros médicos de la región.

El joven murió horas después en el hospital

Cantero fue trasladado al Hospital de Villa Ocampo, donde permaneció internado a raíz de las lesiones que había sufrido en el choque.

 

Alrededor de las 17.40, los médicos confirmaron su muerte. Soto, en tanto, también tuvo que recibir asistencia médica por las heridas sufridas. La información disponible no precisa su estado de salud posterior.

 

El accidente obligó además a restringir la circulación sobre ese sector de la Ruta Nacional 11 mientras se desarrollaban las tareas de rescate y los primeros peritajes.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría IX de Florencia y de la Subcomisaría XIII de Colonia Hardy, además de los equipos de emergencia.

 

Temas:

ruta nacional 11 accidente de tránsito choque frontal Santa Fe Florencia
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