Patronato goleó a San Martín de San Juan y tomó aire en la pelea por la permanencia

REDACCIÓN ELONCE
Patronato derrotó 3-0 a San Martín de San Juan este domingo en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. Renzo Reynaga marcó un doblete y Tomás Attis selló la goleada. El Rojinegro llegó a 34 puntos y quedó cuatro por encima de Chacarita, su próximo rival.
Patronato consiguió una victoria clave este domingo al derrotar por 3-0 a San Martín de San Juan en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, por la fecha 31 de la Zona B de la Primera Nacional. Renzo Reynaga convirtió dos goles durante el primer tiempo y Tomás Attis sentenció el encuentro sobre el cierre.
El triunfo significó mucho más que tres puntos para el equipo dirigido por Marcelo Fuentes. El Rojinegro alcanzó las 34 unidades y consiguió sacar cuatro de diferencia sobre Chacarita, que se encuentra en zona de descenso junto a Güemes de Santiago del Estero.
Precisamente, el Funebrero será el próximo rival de Patronato, por lo que el conjunto entrerriano llegará fortalecido a un enfrentamiento directo en la lucha por conservar su lugar en la Primera Nacional. Antes de ese compromiso, el Santo hizo los deberes en el Grella con una actuación contundente.
Reynaga golpeó de entrada y puso en ventaja al Rojinegro
El partido prácticamente comenzó con un festejo para los hinchas locales. Apenas habían transcurrido dos minutos cuando Reynaga protagonizó una gran acción individual: ganó una pelota aérea, se impuso ante la marca y sacó un remate dirigido al palo más lejano del arquero para establecer el 1-0.
"Renzo Reynaga"
Por el golazo del jugador de Patronato ante San Martín de San Juan. pic.twitter.com/BBLqwvzSfY— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 27, 2026
El encuentro se tornó friccionado rápidamente. Facundo Nadalín fue amonestado a los cuatro minutos por una infracción sobre Valentín Pereyra, mientras que Juan Salas también recibió la tarjeta amarilla después de una dura entrada. A los 15, los jugadores de San Martín reclamaron un supuesto agarrón dentro del área, aunque el árbitro decidió continuar el juego.
Un minuto después, Reynaga fue amonestado por una falta sobre un adversario. A los 20, Marchio también recibió la amarilla en el conjunto visitante. La intensidad del encuentro tuvo otra consecuencia poco después: Pereyra quedó tendido con visibles muestras de dolor y finalmente no pudo continuar. Benjamín Bravo ingresó en su reemplazo a los 28 minutos.
Reynaga volvió a aparecer antes del descanso
San Martín tuvo su primera aproximación de peligro mediante Rossi, quien ingresó al área desde el sector izquierdo y buscó el arco. Alan Sosa respondió en dos tiempos y logró controlar el disparo para conservar la ventaja de Patronato.
A los 35 minutos, Reynaga estuvo cerca de ampliar el marcador después de recibir un envío largo desde campo propio. El delantero volvió a complicar a la defensa sanjuanina, aunque en esa oportunidad uno de los marcadores alcanzó a recuperarse y evitó que pudiera definir.
La revancha llegó cinco minutos después. Otro pelotazo largo encontró a Reynaga, quien esta vez se impuso ante dos defensores y sacó un potente remate hacia el segundo palo. La pelota terminó en la red y el atacante firmó su doblete para establecer el 2-0 con el que Patronato se marchó al descanso.
"Renzo Reynaga"
Por el segundo golazo del jugador de Patronato ante San Martín de San Juan. pic.twitter.com/x3nh18bhaO— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 27, 2026
San Martín buscó reaccionar en el complemento
El conjunto sanjuanino realizó dos modificaciones para iniciar el segundo tiempo, con los ingresos de Coronel y Ferreyra por Nadalín y Acosta. La visita salió decidida a buscar el descuento y generó peligro rápidamente mediante un tiro de esquina que terminó con un cabezazo de Funez y un posterior remate de Mercado.
Con el paso de los minutos, San Martín adelantó sus líneas y dejó espacios que Patronato intentó aprovechar de contragolpe. Marcelo Fuentes también comenzó a mover el banco y dispuso los ingresos de Franco Soldano y Tomás Attis en reemplazo de Juan Salas y Reynaga.
A los 20 minutos, Nahuel Genez no pudo continuar debido al desgaste físico y Santiago Piccioni ocupó su lugar. Cinco minutos más tarde se produjo otra acción determinante: Sebastián González cometió una dura infracción contra Attis y fue expulsado, por lo que San Martín debió disputar el tramo final con diez jugadores.
Attis sentenció la goleada en el Grella
Con superioridad numérica, Patronato encontró más espacios para atacar. Barinaga estuvo cerca del tercero con un remate colocado que pasó junto al palo derecho, mientras que San Martín respondió a los 32 minutos mediante Marchio. Otra vez Alan Sosa intervino correctamente y controló el disparo en dos tiempos.
En la jugada siguiente, Attis quedó frente al arquero y tuvo una oportunidad inmejorable para liquidar el encuentro, aunque no consiguió convertir. Poco después fue Soldano quien recogió un rebote y remató apenas por encima del travesaño.
El tercer gol finalmente llegó a los 44 minutos. Bravo envió un centro preciso para Attis, quien modificó la trayectoria de la pelota y la colocó contra el segundo palo para establecer el definitivo 3-0 y desatar el festejo de los hinchas rojinegros en el Grella.
"Tomás Attis"
Por el golazo del jugador de Patronato que sentenció el 3-0 ante San Martín de San Juan y le permitió al Patrón alejarse de la zona de descenso. pic.twitter.com/qAJRHLg1s3— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 27, 2026
Patronato sacó cuatro puntos de ventaja sobre Chacarita
La victoria permitió que Patronato alcanzara los 34 puntos en la Zona B de la Primera Nacional y tomara una importante distancia respecto de uno de sus principales competidores en la lucha por la permanencia.
El Rojinegro quedó cuatro unidades por encima de Chacarita, que actualmente ocupa una de las posiciones de descenso junto a Güemes de Santiago del Estero. La diferencia adquiere todavía mayor relevancia porque ambos equipos deberán enfrentarse en la próxima jornada.
Patronato llegará así al duelo directo después de una goleada que le permitió tomar aire en la tabla. Con el doblete de Reynaga, el tanto de Attis y otra valla invicta de Alan Sosa, el conjunto dirigido por Marcelo Fuentes consiguió un triunfo fundamental cuando la Primera Nacional ingresó en su tramo decisivo.