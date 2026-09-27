La Facultad de Ciencias de la Educación declaró duelo institucional por la muerte de Oscar Bosetti

El duelo institucional por la muerte de Oscar Bosetti regirá este lunes 28 de septiembre en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (FCEdu - UNER), en Paraná. La medida fue dispuesta en homenaje al reconocido docente e investigador de la radiofonía argentina y no implicará la suspensión de las actividades académicas.

Bosetti falleció este domingo 27 de septiembre, a los 71 años, en la Ciudad de Buenos Aires, donde permanecía internado a raíz de una afección cardíaca. Desde la Facultad expresaron su "profundo pesar" y transmitieron sus condolencias a la decana Aixa Boeykens, familiares, colegas, amistades y compañeros de trabajo.

La despedida tendrá lugar este lunes a las 11 horas, cuando se realice un responso en la capilla del Cementerio de la Chacarita. La ceremonia estará destinada a quienes deseen acompañar a sus familiares y allegados.

Una trayectoria de 36 años en la UNER

Bosetti se desempeñaba como coordinador del Centro de Producción en Comunicación y Educación (CePCE) de la Facultad, donde conducía el Área Audio. Además, era referente de la Agencia Radiofónica de Comunicación (ARC) desde su creación, en 1992.

En noviembre de 2025 se había jubilado como profesor, luego de 36 años de docencia en la carrera de Comunicación Social de la UNER. Durante su trayectoria estuvo al frente de espacios como Audio, Periodismo Político y Producción Periodística. En diciembre pasado, el Consejo Directivo había reconocido su extensa labor junto a colegas y estudiantes.

Su vínculo con la institución también se remontaba a un período central de su historia: junto con otros docentes participó del diseño del plan de estudios de Comunicación Social tras el retorno de la democracia en 1983. Su actividad académica se extendió, además, por numerosas universidades nacionales y por la Escuela de Comunicación ETER.

Una referencia para la radiofonía argentina

Al momento de su fallecimiento, Bosetti conducía Tramas, programa emitido por diferentes radios del país. También dejó una extensa producción bibliográfica dedicada a investigar la historia, los lenguajes y las transformaciones de la radio argentina.

Entre sus obras se encuentran Radiofonías: Palabras y sonidos de largo alcance, Las tres frecuencias didácticas del dial radiofónico, La radio en Argentina y Radio Nacional: las maneras de hablar de un medio público, entre otros trabajos.

Su amigo y periodista Eduardo Aliverti lo recordó como "el más grande investigador de la radiofonía argentina" y destacó especialmente su capacidad para pensar el futuro del medio. "Nunca jamás permitió que el terremoto tecnológico lo hiciera dudar del futuro perpetuo de este medio", expresó.

El recuerdo de sus clases

Aliverti también puso el foco en el legado que Bosetti dejó en las aulas: "Las clases de Bosetti fueron, durante décadas, un alma sagrada de las carreras de Comunicación y específicamente del mundo radiofónico", sostuvo.

En su despedida, destacó que su influencia trascendió la investigación y la docencia para convertirse en una referencia permanente sobre la comunicación. "Cada vez que se piense en cómo mejorar la calidad de la comunicación (...) el nombre de Oscar Bosetti es una referencia ineludible", afirmó.