Tormentas en Entre Ríos: elevaron a naranja la alerta para siete departamentos

Las tormentas en Entre Ríos motivaron una actualización de las alertas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que elevó a nivel naranja la advertencia para siete departamentos de la provincia. La modificación representa un agravamiento respecto del alerta amarilla que regía anteriormente para todo el territorio entrerriano.

La alerta naranja alcanza a Colón, Uruguay, Tala, Victoria, Gualeguaychú, Gualeguay e Islas del Ibicuy, incluyendo Villa Paranacito. En esas zonas se esperan lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas, durante el período comprendido entre este domingo, lunes y martes.

Según el organismo, los fenómenos podrían estar acompañados principalmente por precipitaciones intensas en cortos períodos, caída de granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y fuertes ráfagas. Uno de los principales factores de riesgo será el viento, ya que podría superar los 100 kilómetros por hora.

Hasta 90 milímetros de lluvia

Para los sectores bajo alerta naranja, el SMN anticipó acumulados de entre 50 y 90 milímetros, aunque esos registros podrían ser superados de manera puntual. Se trata de valores superiores a los previstos inicialmente bajo el nivel amarillo, que se ubicaban entre 20 y 50 milímetros.

En el resto de las zonas alcanzadas por la alerta amarilla, continuarán las condiciones para tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. También podrán presentarse abundante caída de agua en períodos breves, ocasional granizo, actividad eléctrica y ráfagas intensas.

Ante la actualización, se recomendó evitar salir durante las tormentas, no sacar residuos y mantener limpios desagües y sumideros. También se aconsejó alejarse de sectores inundables y, en caso de ingreso de agua a las viviendas, interrumpir el suministro eléctrico para reducir riesgos.