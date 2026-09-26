Cárcel de Devoto: confirmaron que el traslado comenzará antes de fin de año

El primer movimiento de internos se realizará durante el último trimestre del año

El traslado de los internos de la cárcel de Devoto al complejo penitenciario de Marcos Paz comenzará antes de que termine 2026, según confirmó este sábado la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

La funcionaria aseguró que el proceso mantiene el cronograma previsto y explicó que la mudanza se llevará adelante por etapas, debido a las características y dimensiones del operativo.

“La mudanza será en distintas fases y va a iniciar pronto. La mudanza de una cárcel no se hace de un día para el otro”, señaló Monteoliva durante una entrevista radial.

Si bien confirmó que el primer movimiento de internos se realizará durante el último trimestre del año, la ministra no precisó cuál será la fecha exacta en la que comenzará el operativo.

El traslado de los internos será gradual

El plan contempla una mudanza progresiva desde el histórico establecimiento penitenciario de Devoto hacia el complejo ubicado en Marcos Paz.

De acuerdo con lo explicado por Monteoliva, el traslado de una unidad penitenciaria requiere una planificación específica y no puede concretarse en una única jornada. Por ese motivo, los internos serán trasladados en diferentes fases.

La confirmación se produce mientras continúan los preparativos para avanzar con el cierre y traslado de la población penitenciaria de Devoto.

También avanza el operativo por la visita de León XIV

Durante sus declaraciones, Monteoliva también brindó detalles sobre el dispositivo de seguridad previsto para la visita del papa León XIV, programada entre el 8 y el 11 de noviembre.

La agenda contempla actividades en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba. Entre ellas, está previsto un encuentro del pontífice con un grupo reducido de internos de un establecimiento penitenciario.

Según explicó la ministra, la selección de los detenidos estará a cargo de la Iglesia católica, a través de la Pastoral Penitenciaria. Los participantes serán definidos teniendo en cuenta sus historias de vida y sus legajos serán enviados previamente al Vaticano.

El encuentro tendrá una duración máxima de 20 minutos e incluirá una bendición. Participarán el Papa, los internos seleccionados y personal del Servicio Penitenciario Federal.

Un operativo de seguridad de 120 horas

La visita papal demandará un operativo de seguridad que, según Monteoliva, se extenderá durante 120 horas ininterrumpidas y requerirá coordinación entre autoridades nacionales, bonaerenses y porteñas.

El dispositivo incluirá la custodia de tres aeropuertos, cuatro eventos masivos y 11 actividades cerradas. Para el conjunto de la visita se estima una convocatoria de alrededor de siete millones de personas.

Además, está previsto que el presidente Javier Milei reciba a León XIV en la Casa Rosada durante la tarde del domingo 8 de noviembre, mientras continúa la definición de otros puntos de la agenda oficial.