Concordia: tres detenidos y elementos recuperados tras el robo de un aserradero

Tres hombres fueron detenidos en Concordia en el marco de una investigación por el robo de elementos pertenecientes a un aserradero. El procedimiento permitió además recuperar un motor de 40 HP y un motoreductor que habían sido denunciados como sustraídos.

Foto: Jefatura Departamental Concordia

Las tareas estuvieron a cargo de personal de Comisaría Calabacilla, que investigaba el hecho ocurrido en la zona. Durante la pesquisa, los efectivos tomaron conocimiento de que los elementos robados estarían siendo ofrecidos para la venta en inmediaciones de barrio Camba Paso.

Según la información reunida por los investigadores, las personas vinculadas con la presunta comercialización se movilizaban en una camioneta Fiat Ducato de color blanco.

Foto: Jefatura Departamental Concordia

Interceptaron una camioneta y encontraron los elementos robados

A partir de esos datos, el personal policial logró localizar e interceptar el vehículo. Durante las verificaciones realizadas, los efectivos constataron que en su interior se encontraban el motor de 40 HP y el motoreductor denunciados como sustraídos.

Foto: Jefatura Departamental Concordia

Tras comunicar la situación al fiscal en turno, se dispuso la aprehensión de tres hombres mayores de edad, quienes quedaron vinculados al procedimiento.

Qué secuestró la Policía en Concordia

Además de los elementos recuperados del aserradero, durante el operativo se procedió al secuestro de distintos vehículos y dispositivos.

Foto: Jefatura Departamental Concordia

Los elementos quedaron a disposición de la autoridad judicial: un motor de 40 HP; un motoreductor; una camioneta Fiat Ducato; un automóvil Peugeot 408 y tres teléfonos celulares.

Las actuaciones judiciales continúan con el objetivo de determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho y establecer la participación que habría tenido cada uno de los involucrados.