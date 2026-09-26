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Juana Viale habló sobre la salud de Mirtha Legrand: “Está mejorando muy bien”

La nieta de La Chiqui volvió a conducir el ciclo televisivo este sábado y anunció que su abuela continuará internada hasta completar su recuperación.

26 de Septiembre de 2026
Juana Viale continúa frente al ciclo televisivo
Juana Viale continúa frente al ciclo televisivo

La nieta de La Chiqui volvió a conducir el ciclo televisivo este sábado y anunció que su abuela continuará internada hasta completar su recuperación.

Juana Viale volvió a conducir este sábado “La noche de Mirtha” y se refirió al estado de salud de su abuela, Mirtha Legrand, quien permanece internada desde el 18 de septiembre en el Sanatorio Mater Dei.

 

La conductora continúa al frente del programa por pedido de eltrece, mientras la histórica conductora se recupera de un cuadro respiratorio.

 

La abuela está mejorando muy bien”, expresó Juana al comenzar el ciclo. Además, contó que Mirtha sigue atentamente el programa y que incluso le hace comentarios sobre lo que ocurre en pantalla.

 

“Así que le mando un beso muy grande porque no se lo pierde, me dice las cosas que sí, las cosas que no. Todo”, agregó.

El último parte médico de Mirtha Legrand

 

El viernes 25 de septiembre, el Sanatorio Mater Dei difundió un nuevo parte médico en el que informó que Mirtha se encontraba muy bien de su cuadro respiratorio y que había incrementado la actividad física con el equipo de kinesiología.

 

Según el comunicado, la conductora continuará internada hasta completar su recuperación y poder retomar sus actividades habituales.

 

Mirtha había ingresado nuevamente al centro médico el 18 de septiembre debido a un cuadro compatible con neumopatía, un término médico general que refiere a enfermedades que afectan los pulmones y que no identifica por sí mismo una enfermedad específica.

 

De acuerdo con lo informado por el sanatorio, si no se presentan cambios, el próximo parte médico será difundido el lunes.

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