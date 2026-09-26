La Justicia dictó una cautelar a favor de la familia de Tini Stoessel

La Justicia dictó una cautelar para la familia de Tini

La Justicia hizo lugar parcialmente a una medida cautelar solicitada por integrantes de la familia de Tini Stoessel y estableció restricciones para la difusión de determinada información privada. La resolución alcanza al periodista Pepe Ochoa, al programa LAM y a América TV.

La presentación había sido realizada por Alejandro Stoessel, Mariana Muzlera y Francisco “Fran” Stoessel, padre, madre y hermano de la cantante. Inicialmente, el planteo había sido rechazado en primera instancia, pero la familia apeló y la Cámara revocó parcialmente aquella decisión.

El caso tomó estado público luego de que se conociera información relacionada con gastos y movimientos financieros de integrantes de la familia.

Qué dispone la cautelar

Según se informó sobre la resolución judicial, la medida establece que los alcanzados deberán abstenerse de leer, transcribir, reproducir o difundir información vinculada con resúmenes de tarjetas de crédito y débito, extractos bancarios, historiales de compras, pagos, deudas y créditos pertenecientes a Alejandro, Mariana y Francisco Stoessel.

La restricción también comprende datos correspondientes a plataformas de comercio electrónico y billeteras virtuales.

Además, la medida alcanza a la divulgación de domicilios de entrega y otros datos de localización de los integrantes de la familia.

La resolución se conoció luego de que la presentación original no prosperara ante la jueza de primera instancia. Tras la apelación, la Cámara decidió modificar esa determinación y admitir parte de lo solicitado por los Stoessel.

El alcance de la decisión

La medida cautelar apunta específicamente a determinada información financiera y de localización de los familiares de Tini y no supone, según lo conocido hasta el momento, una prohibición general para informar sobre ellos.

La novedad judicial trascendió mientras la cantante continúa desarrollando su actividad artística internacional con su proyecto Futttura. (Ciudad Magazine)