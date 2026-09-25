Juegos Suramericanos: cómo serán los festejos de cierre y qué artistas se presentarán

Los Juegos Suramericanos tendrán este sábado su jornada final con actividades en Rosario, Santa Fe y Rafaela. La ceremonia oficial será en el Parque del Sur e incluirá el desfile de las delegaciones, homenajes y espectáculos musicales.
Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 llegarán a su fin este sábado 26 de septiembre con una jornada de actividades y espectáculos en las tres sedes de la competencia: Santa Fe, Rosario y Rafaela. La ceremonia oficial de clausura se realizará en el Parque del Sur de la capital provincial, con el desfile de las delegaciones, el traspaso de banderas y un reconocimiento a los voluntarios.
La vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, brindó detalles sobre la programación y destacó la participación del público durante las competencias y los Fan Fest que acompañaron al evento deportivo.
“Invitamos a todos a que se sumen y acompañen en las tres sedes, porque habrá cierres en cada una de ellas, aunque la ceremonia oficial será específicamente en la ciudad de Santa Fe”, señaló la funcionaria.
Cómo será la ceremonia oficial de clausura
La actividad principal comenzará a las 18 en el Parque del Sur de Santa Fe. El inicio estará protagonizado por la Red de Coros y Orquestas de la provincia, que reunirá a más de 300 alumnos.
Una hora después comenzará el segmento protocolar e institucional. Allí desfilarán las delegaciones participantes de los Juegos y se realizará el tradicional traspaso de banderas. También habrá un homenaje a quienes trabajaron como voluntarios durante el desarrollo de la competencia.
“Este sábado, desde las 18, vamos a tener a la Red de Coros y Orquestas de la provincia, con más de 300 alumnos participando. A las 19 será la parte protocolar e institucional, con el desfile de las delegaciones, el traspaso de banderas y el agasajo a los voluntarios. Finalizaremos con la Fiesta Bresh, Cacho Deicas y Virginia Tola”, explicó Coudannes.
Música y festejos para despedir los Juegos
Una vez concluido el segmento institucional, el cierre continuará con los espectáculos artísticos. Entre las figuras anunciadas se encuentran el cantante Cacho Deicas y la soprano Virginia Tola, mientras que la Fiesta Bresh completará la programación.
La celebración no estará concentrada únicamente en la capital santafesina. Rosario y Rafaela también tendrán sus propias propuestas para despedir una edición de los Juegos que distribuyó las competencias entre las tres ciudades.
En Rosario, la agenda del último día incluirá actividades desde la mañana y continuará hasta la noche. Habrá propuestas circenses, DJs, bandas, premiaciones y diferentes espectáculos en los espacios del Fan Fest.
La programación del cierre en Rosario
Según el calendario difundido, desde las 10 se presentará Circo Lumiere en Capiplaza, mientras que entre las 10 y las 12.30 se desarrollará Rosario La Ciudad en Independencia 2. Las premiaciones tendrán lugar entre las 13 y las 16.30 en Independencia 1.
Durante la tarde se sucederán las presentaciones de DJ Agus Faiola, Abril Borga, DJ Colou Befu, Servián El Circo, Faiola Family Group, Tomás Puntano Grupo y Jaraná Paraná. También habrá una nueva presentación de Circo Lumiere.
La programación nocturna tendrá a Amapola desde las 19 y a La Vanidosa a partir de las 20. Finalmente, a las 21 comenzará la Fiesta Bresh, que estará a cargo del cierre de las actividades en Rosario.
Cómo ingresar al cierre en el Parque del Sur
Para participar de las actividades previstas en el Parque del Sur, los asistentes deberán obtener previamente el código QR habilitado para el ingreso a los Fan Fest de los Juegos Suramericanos, señaló Rosario 3.
Coudannes explicó que el sistema cumple también una función organizativa para estimar la concurrencia. “Es una suerte de pasaporte para los Fan Fest y también nos permite estimar la cantidad de personas que se van a sumar”, indicó.
De esta manera, los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tendrán este sábado su jornada de despedida después de varios días de competencias. Las tres sedes tendrán actividades de cierre, mientras que Santa Fe concentrará la ceremonia oficial con los deportistas, el reconocimiento a los voluntarios y el traspaso de banderas.