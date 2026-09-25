Arqueólogos investigarán el pasado precolonial de departamentos entrerrianos durante tres años

Seis departamentos de Entre Ríos están incluidos en un proyecto de investigación arqueológica que buscará profundizar el conocimiento sobre el poblamiento temprano y el patrimonio precolonial de la región.

La iniciativa, denominada “Poblamiento temprano del Nordeste argentino”, estará a cargo de los doctores Juan Carlos Castro y Mariano Bonomo, investigadores vinculados al Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas “Profesor Antonio Serrano”, la Universidad Nacional de La Plata y el Conicet.

El área de estudio comprende sectores de Gualeguaychú, Federación, Concordia, San Salvador, Colón y Villaguay, dentro de una amplia zona delimitada por los ríos Mocoretá, Uruguay y Gualeguay.

Los trabajos permitirán avanzar en la búsqueda y análisis de evidencias relacionadas con las poblaciones que habitaron el territorio antes del período colonial.

El convenio habilita la realización de tareas de prospección arqueológica y, en sectores específicamente determinados, excavaciones sistemáticas para estudiar los restos y materiales que puedan encontrarse.

El proyecto fue formalizado mediante el Decreto N° 2720/26, publicado en el Boletín Oficial de Entre Ríos, que aprobó el convenio para llevar adelante las investigaciones. El acuerdo tendrá una duración de 36 meses desde la firma del decreto.

Qué ocurrirá con los hallazgos

El convenio establece también el destino de los materiales arqueológicos que sean encontrados durante las tareas de investigación.

Las piezas serán consideradas bienes de dominio público provincial y, una vez concluido el proyecto, deberán incorporarse a las colecciones del Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas “Profesor Antonio Serrano”, establecido como repositorio oficial de la provincia.

Durante el desarrollo de los trabajos, los investigadores tendrán la tenencia de los materiales para su estudio. Sin embargo, no podrán retirarlos del territorio provincial o nacional, salvo de manera temporal y con fines específicos de análisis e investigación.

Trabajos durante tres años

Antes de ingresar a los terrenos donde se realizarán las prospecciones o excavaciones, los investigadores deberán gestionar las autorizaciones correspondientes con los propietarios de los predios.

La investigación no representará una erogación para el Gobierno de Entre Ríos. Los gastos vinculados con las tareas, incluido el personal especializado y los auxiliares, estarán a cargo de los investigadores responsables del proyecto.

Una vez finalizado el trabajo, deberán presentar un informe que incluya el inventario de las tareas realizadas y brindar tres conferencias de divulgación científica en localidades cercanas a las zonas estudiadas.