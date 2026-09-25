“¡Llegó el gran día!”: recibió el alta el joven que sobrevivió a una explosión en Villaguay

Tras días de internación, preocupación y acompañamiento, Nico Conci recibió el alta hospitalaria luego de presentar una evolución favorable. Su familia celebró la noticia y agradeció las muestras de cariño recibidas durante este tiempo.
Nico Conci recibió el alta hospitalaria luego de varios días de internación y continuará con su recuperación fuera del centro asistencial. La esperada noticia fue comunicada por su familia, que expresó su emoción tras atravesar jornadas marcadas por la preocupación, las oraciones y la esperanza por su evolución.
Según informaron sus allegados, el pasado 23 de septiembre Nico fue sometido a las curaciones correspondientes y, ante la evolución favorable que presentó, el equipo médico determinó que estaban dadas las condiciones para que pudiera abandonar el hospital.
“¡Llegó el día, el gran día!”, expresó su familia al comunicar la noticia. El alta significó un importante paso dentro del proceso de recuperación y llevó alivio a quienes siguieron de cerca su estado durante los últimos días.
La recuperación continuará fuera del hospital
Pese al alta, el tratamiento todavía no terminó. Nico deberá regresar periódicamente al establecimiento sanitario para realizarse las curaciones indicadas por los profesionales y continuar bajo seguimiento médico.
De esta manera, comenzó una nueva etapa de su recuperación, esta vez fuera del ámbito hospitalario. La evolución continuará siendo controlada por los profesionales encargados de su atención.
La familia también aprovechó la noticia para agradecer especialmente a todas las personas que estuvieron pendientes de Nico y acompañaron durante los momentos más difíciles, ya fuera mediante mensajes, muestras de afecto u oraciones, señaló Delco Digital.
El agradecimiento de la familia
Desde su entorno destacaron el acompañamiento recibido durante todo este tiempo y señalaron que cada expresión de cariño resultó importante para transitar la internación y esperar novedades sobre su evolución.
Tras jornadas de incertidumbre, el alta hospitalaria representó uno de los momentos más esperados para Nico y sus seres queridos. Ahora, la recuperación continuará con las curaciones y controles correspondientes hasta completar el proceso indicado por los profesionales.
La noticia fue recibida con alegría por quienes habían acompañado su evolución. Si bien todavía deberá seguir con los cuidados médicos, Nico Conci pudo dejar el hospital y continuar la recuperación junto a su familia.