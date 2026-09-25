Argentina cayó ante Venezuela y ganó la medalla de plata en sóftbol masculino

REDACCIÓN ELONCE
Argentina perdió 4-1 frente a Venezuela en la final del sóftbol masculino de los Juegos Suramericanos y se quedó con la medalla de plata. El partido se disputó este viernes en el estadio Nafaldo Cargnel de Paraná. “Es un sabor amargo”, reconoció el capitán a Elonce.
Argentina perdió 4-1 ante Venezuela este viernes en la final del sóftbol masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y obtuvo la medalla de plata. La definición se disputó en el estadio Nafaldo Cargnel de Paraná, ante un importante acompañamiento del público que alentó al seleccionado nacional hasta la última entrada.
El equipo argentino había realizado un torneo sólido y llegó al partido decisivo después de haber derrotado dos veces a Venezuela durante la competencia. Sin embargo, el conjunto venezolano logró imponerse en el encuentro que definió la medalla dorada, apoyado especialmente en la actuación de su lanzador Luis Colombo.
Tras la final, el capitán argentino Teo Migliavacca dialogó con Elonce y reconoció la mezcla de sensaciones que dejó el segundo puesto. “Es un sabor amargo. Fuimos un equipo muy sólido todo el torneo”, expresó.
“El que vale es el último”
Migliavacca destacó el desempeño que Argentina había mostrado frente al mismo rival durante los Juegos, aunque admitió que el seleccionado no logró resolver la última presentación. “Ganamos dos de los tres juegos contra Venezuela, pero el que vale es el último y no lo supimos resolver. Obtuvimos la medalla de plata por lo menos”, señaló.
Uno de los factores determinantes de la final fue la aparición del pitcher venezolano Luis Colombo. Según explicó el capitán argentino, Venezuela no lo había utilizado contra la Albiceleste en los partidos anteriores del certamen. “Luis Colombo es el nombre. No lo mostraron en todo el torneo contra nosotros, no nos lanzó”, indicó.
Sobre la dificultad que representó enfrentarlo directamente en la definición, Migliavacca agregó: “Nosotros lo conocemos, pero no lo hemos enfrentado en el corto tiempo. Siempre es un factor a tener en cuenta, que es un poco más complejo de resolverlo en un solo juego. Nos lanzó muy bien, no lo pudimos hacer y ellos fueron mejores en este partido”.
Qué dijo el capitán sobre el arbitraje
Durante el encuentro hubo algunas decisiones arbitrales que generaron reclamos y malestar entre los espectadores. Consultado sobre la actuación de los jueces, el capitán argentino evitó atribuir el resultado a esas determinaciones y remarcó la dificultad que implica evaluar lanzamientos a gran velocidad.
“Siempre uno se la agarra con el árbitro, pero es un trabajo muy complejo. Son lanzamientos muy finos que vienen a 80-85 millas por hora, así que no es nada fácil. Yo creo que estuvieron a la altura del encuentro, así que nada para reprochar”, afirmó Migliavacca.
Desde las tribunas, la percepción fue diferente en algunos momentos. Máximo, un joven jugador de 18 años del club Don Bosco que presenció la definición, expresó durante el partido: “Es una pena el tema del árbitro, porque la pelota tiene que venir a una altura entre las rodillas y los codos”.
El apoyo del público en el Nafaldo Cargnel
Argentina llegó a la última parte del encuentro en desventaja, pero consiguió anotar una carrera que renovó momentáneamente las expectativas de los espectadores. La conquista fue celebrada intensamente en las tribunas del estadio paranaense.
Migliavacca agradeció especialmente el acompañamiento recibido durante toda la competencia. “Una lástima no haberle dado la victoria al público, que se lo merecía. Estuvo toda la semana acompañándonos, pero así se dan las cosas en el deporte a veces”, manifestó.
El acompañamiento también fue destacado por Máximo, quien describió el ambiente vivido durante la definición. “Hay mucha pasión acá. Hay mucho amor por el softbol, sobre todo por los más viejos que tratan de inculcar el deporte en los más chicos. Se ve reflejado acá: vienen todos, alientan a la selección y tienen unas ganas terribles de que ganen”, sostuvo.
Venezuela guardó a su principal lanzador para la final
El joven jugador de Don Bosco también analizó la estrategia utilizada por Venezuela durante el torneo y puso el foco en la decisión de reservar a su principal pitcher para el encuentro decisivo.
“Venezuela hizo bien: guardó al pitcher principal todo el torneo y nosotros mostramos todo el equipo desde un principio y eso no nos favoreció mucho”, consideró mientras seguía la final desde las instalaciones del Nafaldo Cargnel.
Más allá de la derrota, Argentina cerró su participación en los Juegos Suramericanos con la medalla de plata después de alcanzar la definición del certamen masculino. El equipo había mostrado un alto nivel durante la competencia y llegó al último encuentro con antecedentes favorables frente a Venezuela, aunque no consiguió repetir esos resultados en el duelo por el oro.
Qué viene ahora para la Selección Argentina
Tras finalizar la competencia, los integrantes del seleccionado participaron de la ceremonia de premiación y permanecieron en el estadio para compartir los últimos momentos del torneo junto al público.
Migliavacca explicó que el plantel nacional tendrá ahora un breve descanso, aunque para muchos de sus integrantes la actividad continuará rápidamente en los clubes de Paraná. “Ahora viene toda la premiación y un poco de quedarnos acá en la cancha, compartir el cariño de la gente y después volvemos a la villa. Con el seleccionado tenemos una pequeña pausa, pero con la liga local cada uno juega en un equipo de acá, así que arrancamos la semana que viene y ya estamos jugando de nuevo”, concluyó ante Elonce.
De esta manera, Argentina cerró con la medalla de plata su participación en el sóftbol masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Venezuela se impuso 4-1 en la definición y consiguió el oro, mientras el seleccionado nacional recibió el reconocimiento del público que acompañó al equipo durante toda la competencia.