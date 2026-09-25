Río atmosférico dejó lluvias extremas, crecidas y evacuaciones en Chile y la Patagonia

El río atmosférico dejó lluvias superiores a 100 milímetros, crecidas, desbordes y rutas cerradas en la Patagonia, mientras que el viento Zonda provocó caída de árboles, daños e incendios en distintas zonas de Cuyo.
El río atmosférico que alcanzó el norte de la Patagonia provocó lluvias extraordinarias, crecidas de cursos de agua, anegamientos y complicaciones en rutas y caminos cordilleranos. El fenómeno, que había motivado alertas rojas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), tuvo sus principales efectos en Neuquén y Río Negro, mientras que del otro lado de la cordillera la circulación atmosférica favoreció un intenso episodio de viento Zonda en Cuyo.
En sectores cordilleranos de Neuquén y Río Negro, las precipitaciones superaron los 100 milímetros y en algunos puntos del área de Moquehue se aproximaron a los 200 milímetros. La magnitud del temporal también quedó reflejada en San Carlos de Bariloche, donde el aeropuerto acumuló 55,4 milímetros de lluvia.
INFO> Se reporta el desborde del Rio Quillahue en Moquehue, Neuquén. El agua ingreso a varias casas de la zona. La zona continúa con alerta Roja y Naranja por muchas horas más. #Neuquen #Inundaciones #Inundacion #Patagonia https://t.co/EYU6HgE43T— Juan Ayoroa (@JuaniAyoroaOK) September 24, 2026
El episodio estuvo relacionado con un intenso transporte de humedad desde el océano Pacífico hacia la cordillera de los Andes. El fenómeno dejó precipitaciones particularmente abundantes sobre territorio chileno, pero también produjo acumulados excepcionales del lado argentino y generó una rápida respuesta de ríos, arroyos y pequeñas cuencas.
Crecidas y desbordes por las intensas precipitaciones
Uno de los factores que incrementó el impacto del temporal fue el considerable ascenso del nivel de congelamiento. Esto permitió que las precipitaciones cayeran en forma de lluvia en sectores ubicados a mayor altura y, al mismo tiempo, contribuyó al derretimiento de parte de la nieve acumulada.
La combinación generó un incremento acelerado del caudal de distintos cursos de agua. Las consecuencias se extendieron desde el noroeste de Chubut hasta Neuquén, con anegamientos, desprendimientos y desbordes en diferentes puntos de la región cordillerana.
En Bariloche se reportaron sectores anegados y, en Tambo Báez, el desborde de un arroyo, junto con desprendimientos de rocas, bloqueó el acceso de algunos residentes. Además, el Parque Nacional Nahuel Huapi mantuvo cerradas sus sendas debido a las crecidas y a los riesgos derivados de las condiciones meteorológicas.
Evacuaciones y rutas cerradas por prevención
En Lago Puelo, el aumento del caudal del río Azul y de sus afluentes produjo anegamientos y obligó a evacuar preventivamente al menos a una familia. Las autoridades locales mantuvieron bajo vigilancia la evolución de la cuenca debido al importante volumen de agua acumulado.
La situación también generó complicaciones en Neuquén, donde hubo desmoronamientos y caída de rocas sobre distintos caminos. El acceso a Villa Traful y otros sectores cordilleranos tuvo restricciones y la Ruta Nacional 40, en el tramo correspondiente a los Siete Lagos, permaneció cerrada preventivamente.
¡Precaución! ⚠️ Por el intenso temporal de lluvia anunciado por el @SMN_Argentina el camino de Confluencia a Villa Traful está cortado por el desborde de varios arroyos. Patagonia 🇦🇷⚠️🌧 https://t.co/2rr2gSpZNC— Lili Sur (@lfsur) September 24, 2026
Las medidas habían sido adoptadas antes de la etapa más intensa del temporal y tuvieron como objetivo disminuir la exposición de residentes y turistas. También se suspendieron diferentes actividades frente a la posibilidad de que las condiciones meteorológicas se agravaran.
El Zonda causó daños e incendios en Cuyo
Mientras el río atmosférico descargaba grandes cantidades de humedad sobre la Patagonia y la cordillera, la circulación generó condiciones muy diferentes hacia el este de los Andes. El descenso del aire hacia la región cuyana hizo que se comprimiera, calentara y secara, dando lugar a un fuerte episodio de viento Zonda.
En Mendoza, Defensa Civil había contabilizado durante el jueves unos 70 incidentes relacionados con el fenómeno. Entre las consecuencias se registraron árboles y ramas caídas, postes derribados, voladuras de techos e incendios de campo.
Tupungato se ubicó entre los departamentos más afectados, seguido por Tunuyán y San Carlos. También se reportaron inconvenientes en distintos sectores del Gran Mendoza, en medio de una jornada caracterizada por fuertes ráfagas, elevadas temperaturas y muy baja humedad.
Ráfagas y focos de incendio en San Juan
En San Juan, Protección Civil había establecido una alerta naranja por viento Zonda. Las ráfagas alcanzaron aproximadamente los 70 kilómetros por hora durante la siesta y existía la posibilidad de que se acercaran a los 90 kilómetros por hora.
Voraz incendio en Santa Lucía en medio del viento Zonda https://t.co/XPS45Jq5NW— Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) September 24, 2026
Las condiciones de sequedad y viento incrementaron el peligro de propagación de incendios. Uno de los focos se produjo en Médano de Oro y llegó a amenazar viviendas, mientras que otro incendio alcanzó casas en Alto de Sierra.
El escenario obligó a reforzar las medidas preventivas y mostró el fuerte contraste meteorológico provocado por un mismo patrón atmosférico: lluvias extraordinarias, desbordes y crecidas en la Patagonia, frente a viento seco, altas temperaturas e incendios en sectores de Cuyo.
Qué significa una alerta roja ante fenómenos extremos
El episodio también puso nuevamente en primer plano el alcance de las alertas meteorológicas. Una alerta roja no significa necesariamente que deban producirse consecuencias catastróficas, sino que advierte sobre fenómenos excepcionales con capacidad de generar emergencias y que requieren adoptar medidas especiales de prevención, indicó Meteored.
Los cierres anticipados de rutas y senderos, la suspensión de clases y otras actividades y la difusión de recomendaciones oficiales buscaron reducir los riesgos antes del momento de mayor intensidad del fenómeno.
Tras el paso del río atmosférico, la atención continuó puesta en la evolución de los cursos de agua de la Patagonia y en las condiciones de viento en Cuyo. El aumento de los caudales, el derretimiento de nieve, los desprendimientos y el riesgo de incendios obligaron a mantener las medidas de prevención y el seguimiento de las zonas afectadas.