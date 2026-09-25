Encontraron en Santa Fe a la joven que era buscada en Paraná desde ayer

Encontraron en Santa Fe a la joven que era buscada en Paraná desde el jueves, según confirmó su familia este viernes. La mujer de 26 años, identificada como C.C., había perdido contacto con sus allegados y su ausencia había motivado una denuncia y un pedido de colaboración para establecer su paradero.

De acuerdo con la información aportada por sus familiares a Elonce, fue localizada descompensada en una plaza de la ciudad de Santa Fe, en cercanías a calle 25 de Mayo y Junín, alrededor de las 16.30.

Un vecino la habría reconocido por las imágenes difundidas en redes sociales y dio aviso al 911. Posteriormente, fue trasladada en una ambulancia hasta el Hospital José María Cullen, donde ingresó aproximadamente a las 17 para ser evaluada por profesionales médicos.

Personal de la Brigada Operativa acudió hasta el lugar y constató la presencia de la joven. A partir de allí se solicitó asistencia sanitaria y se dispuso su traslado.

En principio, se encontraría en buen estado, aunque por el momento no se brindaron mayores precisiones oficiales sobre su condición ni sobre la asistencia que recibió tras ser encontrada.

La aparición puso fin a varias horas de incertidumbre para su entorno, que había solicitado colaboración para localizarla. Tras la denuncia, habían tomado intervención efectivos policiales y la Fiscalía de Paraná.

La búsqueda había comenzado el jueves

La preocupación de la familia se había iniciado cuando la joven no se presentó a retirar a sus hijos de la escuela. Según habían explicado sus allegados a Elonce durante la búsqueda, se trataba de una situación completamente inusual y tampoco conseguían establecer comunicación telefónica con ella.

Los familiares comenzaron a intentar contactarla después de las 17 horas del jueves, pero encontraron su teléfono apagado. A partir de ese momento se realizó la denuncia correspondiente y comenzaron las averiguaciones para reconstruir sus últimos movimientos.

En el marco de la investigación se buscó establecer con quiénes había mantenido contacto y qué recorrido había realizado antes de perder comunicación con su entorno. También se avanzó con el relevamiento de cámaras de seguridad y otros elementos que pudieran aportar información sobre su ubicación.

Apareció en Santa Fe la joven madre que era buscada en Paraná

Con la aparición quedó sin efecto el pedido de colaboración para establecer su paradero. Se aguarda información oficial que permita conocer mayores precisiones sobre las circunstancias en las que fue encontrada.