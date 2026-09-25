Habló la hija del conductor que trasladó a Camila Castro a Santa Fe: "Lo están perjudicando"

La búsqueda de Camila Castro sumó nuevos datos sobre el viaje que la joven de 26 años realizó desde Paraná hacia Santa Fe antes de que su familia perdiera contacto con ella. La hija del conductor de la aplicación que efectuó el traslado aseguró ante Elonce que su padre colaboró con la investigación y aportó la información registrada en la plataforma.

Según explicó, los datos fueron exhibidos directamente desde la aplicación ante quienes tomaron la declaración, en presencia del primo y el hermano de Camila. "Les mostramos directamente desde la app el horario de inicio del viaje, el recorrido y la duración", afirmó.

La joven precisó que su padre dejó a Camila en la intersección de Santa María de Oro y Las Heras, en Santa Fe. También indicó que familiares de la joven viajaron hasta ese sector y realizaron averiguaciones para intentar reconstruir qué ocurrió posteriormente. La búsqueda se encuentra bajo investigación de la Fiscalía de Paraná.

Buscan imágenes de cámaras particulares

De acuerdo con el testimonio, en inmediaciones del lugar donde terminó el viaje existe un domicilio que posee cámaras particulares. "Fuimos personalmente con sus familiares a tocar timbre para solicitar las grabaciones", señaló.

La hija del conductor explicó además que, según les manifestaron el primo y el hermano de Camila, la joven no tendría conocidos en Santa Fe. El viaje, inicialmente, habría sido cargado en la aplicación con la ciudad como destino, pero sin una dirección específica.

Ante esa situación, el conductor le habría consultado a la pasajera dónde quería finalizar el recorrido y, según el relato de su hija, Camila indicó inicialmente la Terminal de Ómnibus como destino. La información aportada ahora busca contribuir a reconstruir los movimientos posteriores de la joven.

"Desde un principio estuvo dispuesto a colaborar"

La mujer también describió la situación que atraviesa su padre desde que trascendieron datos e imágenes vinculados con el viaje. "Está muy angustiado porque se dedica a trabajar con la aplicación de transporte por necesidad y se ve perjudicado. Su imagen está por todos lados cuando solo cumplía con su trabajo", expresó.

Aseguró que el conductor comprende la preocupación de los familiares y que "desde un principio estuvo dispuesto a colaborar, ya que se trata de una joven como podría ser cualquiera de sus hijas".

Mientras tanto, la investigación continúa con el análisis de comunicaciones, cámaras de seguridad y datos de plataformas de transporte. La Policía también solicitó colaboración a sus pares de Santa Fe para avanzar en la localización de Camila.

Quienes puedan aportar información deben comunicarse inmediatamente con el 911, acercarse a la dependencia policial más cercana o llamar al teléfono familiar difundido para la búsqueda: (0343) 154 535710.