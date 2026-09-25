Una ciclogénesis traerá lluvias y tormentas a Entre Ríos: cuándo comenzará el cambio de tiempo

Las lluvias volverán a Entre Ríos durante el último fin de semana de septiembre, con un desmejoramiento que comenzará el sábado y se extenderá durante el domingo. El pronóstico anticipa tormentas en buena parte de la provincia, con mayores probabilidades de precipitaciones en el norte. La inestabilidad podría continuar al inicio de la próxima semana debido al desarrollo de un sistema de baja presión sobre el centro y este del país.

Antes del cambio de tiempo, este viernes 25 se presenta con condiciones primaverales. En Paraná y La Paz se esperan máximas de 29 grados, mientras que Federación y Concordia alcanzarán los 28. Para Gualeguaychú y Concepción del Uruguay se pronostican 27 grados. En las seis localidades, la probabilidad de precipitaciones es del 0% durante la jornada.

El sábado comenzará con nubosidad variable y temperaturas mínimas cercanas a los 13 grados. Las máximas llegarán a 26 grados en Paraná, La Paz, Federación y Concordia, mientras que en Gualeguaychú y Concepción del Uruguay se ubicarán alrededor de los 25. Sin embargo, hacia la tarde y la noche aparecerán las primeras condiciones favorables para el desarrollo de tormentas.

El norte de Entre Ríos tendrá mayores probabilidades de lluvia

En Federación y Concordia, la probabilidad de lluvias y tormentas aumentará al 40-70% durante la tarde y la noche del sábado. El pronóstico también contempla vientos de entre 23 y 31 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 42 a 50 kilómetros por hora durante la noche.

Para Paraná y La Paz, las posibilidades de precipitaciones serán menores durante esa jornada, aunque también se prevé un desmejoramiento hacia las últimas horas. La probabilidad se ubicará entre el 10% y el 40% durante la tarde y la noche, con tormentas aisladas y aumento de la nubosidad.

En el sur provincial, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay tendrán un sábado con condiciones más estables. Allí se esperan probabilidades de precipitaciones de entre el 0% y el 10% hacia la tarde y la noche, aunque no se descarta el desarrollo de fenómenos aislados. Las ráfagas podrían alcanzar igualmente los 42 a 50 kilómetros por hora.

Domingo con tormentas y alerta en el norte provincial

El domingo 27 será la jornada de mayor inestabilidad del fin de semana. Según explicó Cindy Fernández en su informe para Meteored, las tormentas más importantes se concentrarán en el sur del Litoral y el norte de Entre Ríos se encuentra bajo alerta amarilla. El cambio de tiempo estará relacionado con el comienzo de un proceso de ciclogénesis que se desarrollará gradualmente durante los días siguientes.

En Federación y Concordia, las probabilidades de precipitaciones se mantendrán entre el 40% y el 70% durante gran parte del domingo, con tormentas y ráfagas previstas de hasta 50 kilómetros por hora. Paraná y La Paz también tendrán una probabilidad del 40-70% durante la primera mitad del día, que disminuirá al 10-40% hacia la tarde y la noche. Las temperaturas máximas rondarán los 25 grados.

Por su parte, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay presentarán probabilidades de lluvias y tormentas de entre el 10% y el 40% durante toda la jornada. En ambas ciudades se espera una máxima de 21 grados y una mínima de 14, con ráfagas que también podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. De esta manera, el cambio térmico será más marcado en el sur entrerriano.

La inestabilidad continuará al comienzo de la semana

La especialista de Meteored explicó que el proceso de ciclogénesis comenzará el domingo y alcanzará su etapa más desarrollada hacia el martes. Se trata de la formación e intensificación de un sistema de baja presión que puede favorecer precipitaciones más extendidas, tormentas y un incremento del viento. Por ese motivo, el mal tiempo no necesariamente terminará con el cierre del fin de semana.

De acuerdo con el pronóstico, el lunes 28 persistirán probabilidades de lluvias de entre el 10% y el 40% en Paraná, La Paz, Federación y Concordia. En Gualeguaychú y Concepción del Uruguay serán menores, de entre el 0% y el 10%. Para el martes 29 vuelve a aparecer la posibilidad de precipitaciones en las seis localidades, principalmente durante la primera mitad del día.

Fernández indicó que el modelo europeo ECMWF proyecta acumulados de entre 50 y 100 milímetros en algunos sectores de Buenos Aires, Córdoba y el centro del Litoral durante este episodio. Esos valores corresponden a zonas puntuales y no representan una estimación uniforme para toda Entre Ríos. El inicio de la semana también estará acompañado por un ambiente más fresco, húmedo y ventoso, con máximas cercanas a los 21 grados en Paraná, La Paz, Federación y Concordia.

Hacia el miércoles 30 se espera una mejora generalizada, con nubosidad variable y sin precipitaciones previstas en las localidades relevadas. El jueves 1 de octubre, en tanto, el pronóstico anticipa cielo soleado y máximas de entre 20 y 21 grados. Debido a que el episodio de inestabilidad se desarrollará durante varios días, será importante seguir las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional, especialmente ante posibles cambios en las alertas y en las zonas con mayor intensidad de lluvias.