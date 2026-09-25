Confirmaron que Emma, la beba entrerriana operada del corazón, evoluciona favorablemente

Emma, la beba entrerriana de ocho meses que fue sometida a una compleja cirugía a corazón abierto en el Hospital Garrahan, presenta una evolución favorable. Así lo confirmó a Elonce su madre, Lorena Holstein, quien contó que los últimos controles mostraron una mejoría en el funcionamiento cardíaco de la pequeña y que los médicos lograron identificar la causa de la fiebre que había generado preocupación durante las horas posteriores a la intervención.

La niña, oriunda de Gualeguaychú, permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos de Cardiología. Según explicó Lorena, la fiebre que presentó el jueves fue atribuida a un virus respiratorio que le provoca acumulación de secreciones. Los profesionales comenzaron a realizarle aspiraciones y, de acuerdo con la información brindada por su familia, no volvió a registrar temperatura elevada desde entonces.

“Hoy las noticias fueron favorables porque Emma ya no ha levantado fiebre”, expresó su madre. También explicó que la cardióloga realizó un nuevo electrocardiograma y le comunicó que los resultados mostraban una evolución progresiva: “Anoche hicieron otro electrocardiograma, mejoró un poco y hoy a la mañana tuvo otra mejoría, mejor a la de anoche”.

Qué dijeron los médicos sobre su recuperación

Lorena contó que todavía aguardaba el parte médico formal, aunque ya había conversado con los profesionales que atienden a su hija. “La cardióloga habló conmigo y me explicó que la operación, gracias a Dios, salió muy bien”, manifestó. Recordó que la intervención implicaba riesgos importantes, tanto durante la anestesia como en el período posterior.

La operación duró casi cuatro horas, menos de las cuatro o cinco que inicialmente le habían anticipado a la familia. Emma había sido preparada previamente con distintos cuidados médicos, entre ellos una transfusión de sangre, para llegar en las mejores condiciones posibles al procedimiento.

La pequeña continúa intubada, una situación que los padres sabían que formaría parte de la recuperación inicial. Sin embargo, la evolución de las últimas horas abrió la posibilidad de avanzar con el retiro del tubo. Según informó Lorena, los médicos evaluaban intentar ese procedimiento durante la tarde, con continuidad de la asistencia respiratoria que resulte necesaria. Todavía no había una decisión definitiva.

“Hoy ya me permitieron tocarla”

Uno de los momentos más significativos de la jornada para la familia fue que Lorena pudo volver a tener contacto físico con su hija. Después de la operación, los cuidados intensivos habían limitado incluso la posibilidad de hablarle o tocarla.

“Hoy ya me permitieron tocarla, la cardióloga ya me permitió tocarla”, contó emocionada. Explicó que durante las horas anteriores debieron respetar estrictamente las indicaciones médicas y que, a medida que Emma despierte y avance en su recuperación, podrán reorganizarse con el padre para acompañarla.

Evoluciona favorablemente la niña a la que realizaron inédita cirugía cardíaca

La beba entrerriana nació el 16 de enero con una miocardiopatía dilatada severa, una enfermedad que compromete el funcionamiento del corazón. Su situación llevó a la familia a trasladarse a Buenos Aires en busca de alternativas de tratamiento, después de atravesar distintas instancias de atención médica.

Lorena recordó que, cuando llegaron al Garrahan, las posibilidades terapéuticas eran limitadas y que inicialmente les habían mencionado una medicación que recién podría administrarse cuando Emma cumpliera un año. Sin embargo, el tratamiento pudo adelantarse a los seis meses y posteriormente surgió la posibilidad de realizar la cirugía.

La importancia del Hospital Garrahan para la familia

“Cuando nosotros vinimos acá, veníamos con las esperanzas perdidas. Era nuestro último recurso”, recordó Lorena sobre los primeros meses de atención. La madre explicó que, pese a la incertidumbre, decidió permanecer en Buenos Aires junto con el padre de Emma para acompañar cada etapa del tratamiento.

“Hoy estamos felices porque no solamente se le adelantó la medicación, sino que no ha llegado ni siquiera al año y ya recibió una operación”, destacó. También expresó su agradecimiento al equipo médico y al hospital público: “Ojalá siempre siga siendo un hospital público, porque es la esperanza de todos. Cuando nuestros hijos ya no tienen otro hospital más, es la esperanza de todos”.

La familia permanece en Buenos Aires mientras Emma continúa bajo vigilancia médica. Lorena explicó que, antes de la intervención, los profesionales les habían mencionado que, si la evolución era favorable, la internación inicial podría extenderse aproximadamente una semana. Después sería necesario continuar con controles ambulatorios cerca del hospital, aunque los plazos dependerán de la respuesta de la niña.

Por el momento, la beba entrerriana sigue en terapia intensiva y no tiene una fecha de alta confirmada. Su madre agradeció a quienes acompañan a la familia con mensajes y oraciones, y destacó que las novedades de este viernes representan un avance después de la preocupación que generó el episodio de fiebre. “La operación viene evolucionando muy bien, gracias a Dios”, expresó.