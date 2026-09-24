Renuevan el pedido de oraciones por la beba sometida a inédita cirugía a corazón abierto

REDACCIÓN ELONCE
La bebé presentó una descompensación y fiebre durante la primera noche posterior a la intervención. Sus padres contaron a Elonce que los médicos evaluaban el origen del cuadro y que debieron sedarla nuevamente.
Emma, la bebé nacida con una miocardiopatía dilatada severa, presentó fiebre y una descompensación durante la primera noche posterior a la compleja cirugía cardíaca a la que fue sometida en Buenos Aires. Su familia informó este jueves a Elonce que permanecía sedada y bajo vigilancia médica en terapia intensiva.
La intervención se realizó el miércoles 23 de septiembre, desde las 8:45, mediante una cirugía a corazón abierto en la que los profesionales aplicaron un cerclaje de la arteria pulmonar. Cerca del mediodía, la pequeña salió del quirófano y fue trasladada a cuidados intensivos.
Un día después del procedimiento, sus padres, Lorena Holstein y Martín Bassini, explicaron que los especialistas todavía intentaban determinar el origen de la fiebre y de la descompensación registrada durante la noche.
Los médicos estudiaban el origen de la fiebre
La familia señaló que entre las posibilidades analizadas se encontraba una eventual reacción vinculada con el cerclaje, aunque aclaró que todavía no existía un diagnóstico sobre lo ocurrido.
Por ese motivo, Emma continuaba sometida a estudios y bajo un seguimiento permanente por parte del equipo médico. La evolución durante las horas siguientes resultaba fundamental para evaluar su respuesta a la operación.
“Anoche se descompensó un poco, levantó fiebre y los médicos todavía no saben de dónde proviene”, confiaron sus padres a Elonce.
La pequeña había comenzado a despertarse, pero los profesionales resolvieron sedarla nuevamente para evitar que se quitara los elementos utilizados durante su internación.
“La volvieron a sedar porque se despierta y se quiere arrancar todo. Les pedimos una cadena de oración por Emma”, imploró la familia.
Una intervención para fortalecer su corazón
Emma nació con una miocardiopatía dilatada severa, una enfermedad que afecta la capacidad del corazón para bombear sangre adecuadamente.
El procedimiento realizado consistió en un cerclaje de la arteria pulmonar. De acuerdo con la información brindada por sus familiares, se trató de una intervención sin antecedentes en Argentina para una paciente con ese diagnóstico.
El objetivo fue favorecer el fortalecimiento del corazón y retrasar, en la medida de lo posible, la necesidad de un trasplante cardíaco.
En la literatura médica internacional, el cerclaje de la arteria pulmonar fue estudiado como una estrategia para promover la recuperación ventricular o servir como puente hacia un trasplante en bebés y niños pequeños con miocardiopatía dilatada.
La evolución y los resultados dependen de las condiciones particulares de cada paciente. Por ese motivo, el estado de Emma continuaba sujeto exclusivamente a la evaluación del equipo médico que la asistía.
La familia permanece en Buenos Aires
Lorena Holstein y Martín Bassini permanecían en Buenos Aires por indicación médica para acompañar a su hija durante la internación y recibir los informes sobre su evolución.
Mientras tanto, sus otros tres hijos continuaban en Gualeguaychú al cuidado de familiares. La distancia y la prolongación del tratamiento generaron gastos de estadía, alimentación y traslados.
Ante esta situación, la familia habilitó una vía para recibir ayuda económica. Quienes deseen colaborar pueden realizar una transferencia al alias martin.bassini, a nombre de Martín Oscar Bassini.
Además del acompañamiento económico, los padres reiteraron su pedido de oración por la recuperación de Emma mientras aguardaban novedades sobre el origen de la fiebre y su respuesta al procedimiento.