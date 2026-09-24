Un ejercicio militar en el río Paraná movilizará 1.000 efectivos, 40 embarcaciones y seis helicópteros

REDACCIÓN ELONCE
La II Brigada Blindada se preparó para una operación sobre el río Paraná que reunirá a efectivos, helicópteros y embarcaciones. El general Francisco José Cajal explicó a Elonce los motivos del movimiento de vehículos militares observado en la región.
Un ejercicio anfibio del Ejército Argentino movilizará el próximo 3 de octubre en Rosario a cerca de 1.000 efectivos, seis helicópteros y 40 embarcaciones. La actividad, denominada “Biguá”, permitirá poner a prueba la capacidad de la fuerza para operar sobre grandes cursos de agua como el río Paraná.
Al respecto, el comandante de la II Brigada Blindada con asiento en Paraná, Francisco José Cajal, explicó a Elonce que las unidades ya se encontraban en la etapa previa del despliegue y que parte del material comenzó a ser trasladado hacia la provincia de Santa Fe.
La operación también incluirá equipamiento moderno incorporado recientemente por el Ejército. Al día siguiente del ejercicio, el 4 de octubre, gran parte del material será exhibido al público en la zona donde se desarrollarán las maniobras.
Una operación sobre el río Paraná
Cajal señaló que las unidades de ingenieros pertenecientes al litoral, principalmente de Entre Ríos y Corrientes, se habían preparado durante el año para realizar operaciones anfibias.
“Estamos próximos a iniciar un ejercicio en Rosario que denominamos ‘Biguá’. Allí, el Ejército va a poner de manifiesto sus capacidades para operar en grandes cursos de agua como el río Paraná”, explicó.
El comandante detalló que estas prácticas permiten preparar al personal para atravesar ríos y desplegar medios humanos y materiales en ambientes con características específicas.
“Las unidades de ingenieros de todo el litoral se están adiestrando en operaciones anfibias. Queremos que el punto culminante de esa preparación sea en una ciudad tan importante y sobre un río tan relevante como el Paraná”, añadió.
La comunidad podrá conocer el material
El ejercicio central se realizará el 3 de octubre, mientras que durante la jornada siguiente se habilitará una muestra destinada a la comunidad. “El 4 de octubre, casi todo el material que participe del ejercicio se va a exhibir al público para que la comunidad pueda acercarse y conocer a su Ejército”, adelantó Cajal.
Los visitantes podrán observar embarcaciones, vehículos, equipamiento y otros medios utilizados durante el entrenamiento. La propuesta buscará acercar la actividad militar a la población y explicar las capacidades operativas desarrolladas por la fuerza.
El despliegue incluirá unos 1.000 hombres y mujeres, seis helicópteros y 40 embarcaciones. El comandante también anticipó la utilización de material de reciente adquisición, aunque no brindó mayores precisiones sobre sus características.
Por qué trasladaron vehículos militares
Durante los últimos días se observaron en Paraná y otros puntos de la provincia desplazamientos de grandes vehículos militares, algunos de ellos destinados al transporte de tanques y unidades mecanizadas.
Cajal confirmó que esos movimientos estaban relacionados con el ejercicio anfibio, pero aclaró que también se desarrollaba simultáneamente otro despliegue hacia Monte Caseros, en la provincia de Corrientes.
“Las unidades se están moviendo hacia Rosario. Al mismo tiempo, trasladamos material blindado y mecanizado a Monte Caseros porque, después del ejercicio anfibio, realizaremos allí grandes maniobras con tanques y mecanizados en Corrientes”, informó.
Los dos operativos formaron parte del plan anual de adiestramiento operacional del Ejército Argentino. El traslado anticipado permitió organizar la logística y disponer los vehículos, las embarcaciones y los equipos necesarios para cada actividad.
Ejercicios con el Ejército uruguayo
El comandante también realizó un balance de las tareas cumplidas durante el año y recordó la participación del Estado Mayor de la brigada en un entrenamiento desarrollado en Paysandú junto con el Ejército de Uruguay.
Se trató del Ejercicio Combinado Ceibo 2026, realizado entre ambas fuerzas para fortalecer su coordinación y capacidad de trabajo conjunto. La actividad fue informada oficialmente por el Ejército Argentino en septiembre.
“El Estado Mayor de la brigada participó en Paysandú junto con nuestro hermano Ejército uruguayo. Fue un ejercicio exitoso y ahora tenemos por delante estas dos grandes actividades”, destacó Cajal.
Las operaciones en Rosario y Monte Caseros formarán parte de las últimas maniobras importantes antes del cierre del año militar.
Homenaje a la Virgen de la Merced
La entrevista se realizó durante una jornada especial para el Ejército Argentino, debido a la conmemoración de la Virgen de la Merced, patrona y generala de la fuerza.
En la Guarnición Ejército Paraná se organizó una formación con la participación de sus distintas unidades y posteriormente se celebró una misa. “Iniciamos el día con una formación de toda la Guarnición Ejército Paraná y una misa por la Virgen de la Merced”, explicó el general.
La fecha coincidió con un nuevo aniversario de la Batalla de Tucumán, librada el 24 de septiembre de 1812. Tras el triunfo del Ejército del Norte sobre las fuerzas realistas, Manuel Belgrano proclamó a la Virgen de la Merced como patrona y generala del Ejército, en agradecimiento por su protección.
“Belgrano venció a los realistas después de replegarse desde Jujuy y establecer una posición defensiva en Tucumán. Luego de aquel triunfo patriota, agradeció a la Virgen de la Merced y le dedicó la victoria”, concluyó Cajal.