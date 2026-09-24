Japón enfrenta las consecuencias del tifón Dujuan: muertos, desaparecidos y miles de afectados

Al menos 10 personas murieron y otras cuatro permanecen desaparecidas tras el paso del tifón Dujuan por Japón, donde las intensas lluvias provocaron inundaciones, deslizamientos de tierra y daños en distintas regiones. Los equipos de emergencia continúan con las tareas de búsqueda y asistencia en las zonas más afectadas.

Entre las víctimas se encuentra una mujer que murió en la prefectura de Kanagawa, mientras que en Chiba un hombre fue encontrado sin vida cerca de un vehículo que había quedado sumergido. Ambas jurisdicciones, ubicadas en torno a Tokio, estuvieron entre las más golpeadas por el temporal.

Además, al menos 22 personas resultaron heridas como consecuencia de la tormenta. Bomberos, policías y otros equipos de rescate trabajan en sectores afectados por derrumbes y movimientos de tierra, mientras continúa la búsqueda de quienes permanecen desaparecidos.

Lluvias intensas y graves daños en Japón

Dujuan descargó volúmenes excepcionales de agua sobre sectores del este de Japón. En algunas zonas de la región de Kanto se registraron acumulados superiores a los 800 milímetros en 48 horas, lo que provocó crecidas, anegamientos y numerosos deslizamientos.

El fenómeno perdió intensidad tras alejarse de la costa y avanzar sobre el océano Pacífico. Sin embargo, las consecuencias continuaron durante las horas posteriores, especialmente en las prefecturas de Chiba y Kanagawa, donde se concentró buena parte de los daños.

TIFÓN DUJUAN GOLPEA JAPÓN 🇯🇵 🌀 Fuertes lluvias causan inundaciones catastróficas en la Ciudad de Sakura, prefectura de Chiba. Las lluvias provocadas por el #Typhoon N-25 causaron el desbordamiento del río Takasaki en Sakura. El agua del río irrumpió en zonas residenciales,… pic.twitter.com/8zjH3KwgdZ — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) September 22, 2026

Las autoridades reportaron cientos de viviendas y otras construcciones destruidas o afectadas de manera parcial. En distintos puntos, la fuerza del agua y del barro ingresó en propiedades y obligó a desplegar operativos de evacuación y rescate.

Miles de hogares quedaron sin electricidad

Los efectos de Dujuan también alcanzaron a la red eléctrica. Decenas de miles de hogares de Chiba, Kanagawa, Yamanashi y Shizuoka quedaron sin suministro durante el temporal, mientras las cuadrillas trabajaban para recuperar el servicio.

El transporte aéreo fue otro de los sectores más afectados. Cerca de 400 vuelos fueron cancelados en el aeropuerto de Haneda, mientras que en Narita se suspendieron más de un centenar de operaciones por las condiciones meteorológicas adversas.

Las cataratas Fukuroda, en la prefectura de Ibaraki, Japón, muestran una impresionante transformación luego de registrar un considerable incremento en su caudal. El fenómeno se produce tras las intensas lluvias récord asociadas al reciente paso del tifón Dujuan por el país, que… pic.twitter.com/WrbP0SE5U3 — dereporte (@dereportecom) September 23, 2026

Las alteraciones también alcanzaron a distintas actividades previstas durante esos días. Eventos deportivos y culturales debieron modificarse o suspenderse mientras las autoridades mantenían las advertencias por lluvias intensas, inundaciones y riesgo de nuevos deslizamientos.

Continúan las tareas de búsqueda

Los equipos de rescate mantienen operativos en las áreas más comprometidas de Japón, especialmente en los sitios donde viviendas quedaron alcanzadas por avalanchas de barro. Las autoridades siguen actualizando el número de víctimas a medida que avanzan las tareas.

La tormenta también demoró la salida hacia Nueva York de la primera ministra Sanae Takaichi, quien tenía previsto participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Su viaje debió ser reprogramado debido a las complicaciones generadas por el fenómeno.

Aunque Dujuan ya se alejó de la costa japonesa y perdió fuerza, las consecuencias continúan siendo evaluadas. Con al menos 10 fallecidos, cuatro desaparecidos y numerosos daños materiales, las autoridades mantienen desplegados los equipos de emergencia mientras se normalizan progresivamente los servicios afectados.