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Haciendo Comunidad Recibe a las delegaciones

Gualeguaychú pone en marcha la segunda Final Provincial de los Juegos Evita

Aproximadamente 330 participantes de distintos puntos de Entre Ríos llegan a la ciudad para disputar desde hoy y hasta el viernes las competencias de básquet 3x3, vóley indoor y vóley playa.

24 de Septiembre de 2026
Segunda Final Provincial de los Juegos Evita
Segunda Final Provincial de los Juegos Evita

Aproximadamente 330 participantes de distintos puntos de Entre Ríos llegan a la ciudad para disputar desde hoy y hasta el viernes las competencias de básquet 3x3, vóley indoor y vóley playa.

Gualeguaychú recibe desde este jueves a las delegaciones que participarán de la segunda Final Provincial de los Juegos Deportivos Juveniles Evita 2026, una instancia que reúne a aproximadamente 330 participantes de diferentes localidades de Entre Ríos. Las actividades comenzarán hoy y se extenderán hasta este viernes 25 de septiembre.

 

La competencia es impulsada por la Secretaría General de la Gobernación, encabezada por Mauricio Colello, a través de la Secretaría de Deportes, cuya máxima autoridad es Sebastián Uranga, junto al municipio anfitrión y las instituciones deportivas que serán sede de las diferentes disciplinas.

 

Durante la jornada de hoy se concretará la llegada y acreditación de las delegaciones, junto con las charlas técnicas y la puesta en marcha de las competencias. Los jóvenes participarán en básquet 3x3, vóley indoor y vóley playa, en las ramas masculina y femenina.

Las actividades se desarrollarán en distintos escenarios deportivos de la ciudad: el Club Neptunia, el Club Central Entrerriano, el ex Frigorífico y el Polideportivo Municipal Suburbio Norte. El viernes continuarán las competencias y, desde las 13, se desarrollarán las instancias definitorias, con cuartos de final, semifinales y finales.

 

Esta segunda Final Provincial contará con la presencia de autoridades de la Provincia, que acompañarán el desarrollo de las jornadas y el trabajo que se lleva adelante para fortalecer las políticas deportivas destinadas a niños, niñas y jóvenes entrerrianos.

 

Asimismo, personal de la Secretaría de Deportes estará presente durante las dos jornadas, acompañando la organización, el desarrollo de las competencias y las necesidades de las delegaciones que llegan a Gualeguaychú desde distintos puntos del territorio provincial.

 

Los equipos que resulten ganadores de esta instancia accederán a las Finales Nacionales de los Juegos Evita en Mar del Plata, dando continuidad al recorrido deportivo de los jóvenes entrerrianos y a una propuesta que promueve la participación, el encuentro y el desarrollo a través del deporte.

Temas:

Juegos Evita Gualeguaychú Deportes delegaciones
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