Encontraron en Rosario a la paranaense que estaba desaparecida

La mujer de 36 años fue hallada en buen estado de salud

Solange Bustamante, la paranaense de 36 años que era buscada por su familia desde hacía varios días, fue encontrada este miércoles por la noche en Rosario y se encontraba en buen estado de salud.

Sus padres habían viajado desde Paraná para participar de la búsqueda y obtener información sobre sus últimos movimientos.

Bustamante fue localizada en la zona de Constitución al 2400, luego de las tareas desplegadas para establecer su paradero, indica el sitio Rosario 3.ç

El hallazgo se produjo después de que efectivos que patrullaban el sector entrevistaran a una mujer que manifestó haber visto a Solange y la reconoció a partir de la difusión de su búsqueda en medios de comunicación.

Sus padres habían viajado para buscarla

Los padres de Solange habían llegado este miércoles a Rosario desde Paraná con el objetivo de reconstruir los últimos movimientos de su hija. Durante la jornada repartieron folletos con su fotografía en diferentes sectores de la ciudad y realizaron averiguaciones en la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno.

La familia había logrado confirmar que el boleto que Solange había solicitado para regresar a Entre Ríos había sido comprado y retirado, aunque hasta ese momento no habían podido establecer si efectivamente había abordado el colectivo.

El último contacto conocido con su familia había ocurrido el 11 de septiembre, cuando la mujer se comunicó con su madre desde Rosario para pedirle dinero y poder adquirir un pasaje con destino a Paraná. Desde aquel momento no habían vuelto a tener noticias sobre ella.

El último contacto con su familia

José Luis, padre de Solange, había relatado que aquel 11 de septiembre, alrededor de las 16, su hija llamó a su madre y le manifestó que quería regresar a Paraná.

La familia transfirió el dinero necesario para adquirir un boleto de la empresa 20 de Junio, cuyo servicio tenía prevista la salida desde Rosario a las 20.50 de aquella jornada.

“Hoy vinimos y averiguamos en boletería: el boleto se vendió”, había explicado el hombre durante la búsqueda. Sin embargo, la familia no había podido determinar inicialmente si Solange finalmente había utilizado ese pasaje.

Según la información que habían recibido sus familiares, tampoco existía registro de que la mujer hubiera descendido en la terminal de Paraná, situación que incrementó la preocupación y motivó la difusión de su fotografía.

Finalmente, la búsqueda concluyó este miércoles por la noche cuando Solange fue localizada en Rosario. De acuerdo con la información policial difundida tras el hallazgo, la entrerriana se encontraba en buen estado de salud.