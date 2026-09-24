La Escuela itinerante de AGMER llegó a Villa Paranacito

La Escuela Itinerante de AGMER se instaló este miércoles en Villa Paranacito, departamento Islas, dando continuidad al recorrido que comenzó hace una semana, en Paraná, y que tiene por objetivo visibilizar la situación que atraviesa la docencia.
A una semana de su presentación en Paraná, la Escuela de AGMER llegó al sur provincial para continuar con una propuesta que busca llevar a distintos departamentos los reclamos, debates y problemáticas que atraviesan a la educación pública y sus docentes.
La Escuela Itinerante, que se montó durante la mañana, abrió como toda jornada escolar: con el izamiento de la bandera, para dar lugar luego al Himno Nacional y el acto de apertura.
En ese marco, el secretario general Abel Antivero se refirió a la situación salarial de las y los docentes, y la necesidad de visibilizar al conjunto de la sociedad cuáles son las demandas. “Queremos que se entienda que nuestro reclamo es justo, que responde a un estado de situación que es desesperante para toda la docencia entrerriana”, expresó. Y agregó: “Parece que venimos con un casete repitiendo desde el año pasado que tenemos muchos compañeros y compañeras por debajo de la pobreza, muchos por debajo de la indigencia; compañeros que se endeudan con la tarjeta para atender las cuestiones básicas y pareciera que eso no está en la agenda pública del gobierno de Frigerio”.
Luego de la apertura, la jornada continuó con el desarrollo de diferentes actividades y debates, donde la realidad de la educación en zona de islas y sus particularidades territoriales ocuparon un lugar central. “La formación docente en la isleñidad” fue uno de los paneles, a cargo de las docentes Andrea Romero y Sonia Aguilar; también hubo una mesa sobre “Dictadura, Derechos Humanos y Sindicalismo”, que incluyó una charla sobre los vuelos de la muerte en el Delta del Paraná. La voz de los jubilados se expresó en la charla de la maestra jubilada Alicia Sánchez Negrete.
Villa Paranacito fue la segunda estación del recorrido que se extenderá durante las próximas semanas hacia cada departamento entrerriano. "Como espacio abierto a la comunidad y de cercanía con el territorio, la Escuela Itinerante de AGMER es otra herramienta de lucha por las condiciones laborales y salariales, y de defensa de la educación pública", destacaron desde el gremio.