Sube la temperatura y se esperan hasta 27 grados: cuándo volverían las lluvias

La última semana de septiembre traerá un cambio marcado en las condiciones atmosféricas sobre gran parte de Argentina. El predominio de vientos del norte favorecerá el ingreso de aire cálido y húmedo desde el centro del continente, con un calentamiento progresivo que alcanzará su punto más alto hacia el viernes y que se extenderá desde el NOA hasta el Litoral.

Y este escenario de calor y humedad preparará el terreno para el ingreso de un sistema frontal frío entre el domingo y el lunes. Con él llegarán las tormentas y las lluvias sobre el Litoral y la región Pampeana, y es allí donde estarán puestas todas las miradas del sector agropecuario.

El ascenso térmico se sentirá con mayor intensidad sobre el NOA, Cuyo y el norte del país. Salta, Tucumán y San Juan podrían registrar máximas cercanas a 33 °C, mientras que en el NEA Formosa y Resistencia rondarán los 31 °C. Al mismo tiempo, la persistencia de vientos del norte incrementará de manera progresiva la humedad en el centro y el este del país.

En contraste, el calor perderá intensidad hacia el sur y la costa atlántica. Rosario y Pergamino se ubicarán cerca de 26 °C, Buenos Aires en torno a 24 °C y Mar del Plata apenas cerca de 17 °C. Las anomalías reflejarán el mismo gradiente: mientras Córdoba podría estar unos 8 °C por encima de lo normal, Buenos Aires lo estará unos 6 °C y Mar del Plata apenas 1 °C.

El frente frío activará tormentas entre el domingo y el martes

El contraste entre la masa de aire cálido y húmedo instalada sobre el centro y el norte del país y el aire más frío que avanzará desde el sur generará las condiciones para el desarrollo de tormentas. El sistema frontal ingresará entre el domingo y el lunes, y la inestabilidad se prolongará durante el martes, con chaparrones y tormentas concentrados sobre el Litoral y el este de la región Pampeana.

Hasta la madrugada del martes, Entre Ríos podría superar los 55 mm, el norte de Buenos Aires, acumulará cerca de 35 mm, Mar del Plata unos 30 mm, Resistencia 26 mm y Rosario 25 mm, con un núcleo destacado en el centro-este de Chaco. El AMBA rondará los 19 mm y Córdoba los 14 mm, mientras que hacia el oeste Santa Rosa, San Luis y el NOA recibirán menos de 8 mm.

Cómo seguirá el tiempo en Paraná

Durante este jueves y viernes, en Paraná se presentará un ascenso de las temperaturas con máximas que alcanzarán los 27 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no prevé precipitaciones durante las próximas jornadas. Las probabilidades de lluvias aparecerán desde el lunes.

Según el pronóstico del SMN, este jueves 24 tendrá una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 27 grados. Durante la madrugada se prevé cielo despejado, mientras que por la mañana y la tarde estará parcialmente nublado. Hacia la noche aumentará la nubosidad. Los vientos oscilarán entre 7 y 22 kilómetros por hora.

Para el viernes 25, el organismo nacional anticipa nuevamente una máxima de 27 grados, mientras que la mínima será de 13. No se esperan lluvias y el cielo presentará nubosidad variable durante la jornada.

El sábado 26 continuará el tiempo estable. La temperatura mínima será de 13 grados y la máxima alcanzará los 26. El SMN mantiene en 0% la probabilidad de precipitaciones.

El panorama comenzará a modificarse durante el domingo 27, aunque las probabilidades de lluvia seguirán siendo bajas: entre 0% y 10%. La mínima ascenderá hasta los 16 grados y la máxima llegará a 25.

Cuándo podrían regresar las lluvias

Las probabilidades de precipitaciones aumentarán el lunes 28, cuando el SMN prevé entre 10% y 40% de posibilidades de lluvias, tanto durante la primera como en la segunda parte de la jornada. Las temperaturas se ubicarán entre 15 y 25 grados.

Para el martes 29 también se anuncia una probabilidad de lluvias de entre 10% y 40% durante la primera mitad del día. Posteriormente, las condiciones mejorarían y la posibilidad de precipitaciones descendería al 0%. La temperatura oscilará entre 18 y 21 grados.

Además, el martes se espera un incremento del viento, con ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

El miércoles 30, en tanto, volverían las condiciones estables. El SMN anticipa cielo parcialmente nublado, sin lluvias, con una mínima de 12 grados y una máxima de 22.

Cómo estará el tiempo en las principales ciudades de Entre Ríos

El ascenso térmico también se observará en diferentes puntos de Entre Ríos durante los próximos días. Los pronósticos disponibles muestran condiciones mayormente estables este jueves y un incremento de las temperaturas hacia el viernes.

En Concordia, este jueves se prevé alternancia de nubes y claros, con temperaturas que durante la tarde rondarán los 23 grados y viento del norte. En Concepción del Uruguay, las condiciones serán similares, con nubosidad variable y registros cercanos a los 23 grados durante la tarde.

En Gualeguaychú, durante la madrugada de este jueves se registraban 11 grados y cielo con nubes y claros. En Colón, el registro era de 10 grados y también predominaba la nubosidad variable.

En Gualeguay, la madrugada comenzó con 12 grados y nubes y claros, mientras que en Victoria se registraban 12 grados y cielo despejado. Para el viernes, ambas ciudades mantendrán condiciones sin precipitaciones durante las primeras horas, con viento predominante del norte.