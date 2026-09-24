El Senado tratará cambios en el Banco Central y el régimen de Zonas Frías

El Senado nacional fue convocado para este jueves a las 12 para debatir las reformas de la Carta Orgánica del Banco Central y del régimen de Zonas Frías, luego del acuerdo alcanzado entre La Libertad Avanza y bloques dialoguistas.

Para avanzar con la sesión, el bloque oficialista, presidido por Patricia Bullrich, aceptó introducir modificaciones al texto que había recibido media sanción en la Cámara de Diputados, principalmente en el mecanismo previsto para la designación y remoción de las autoridades del Banco Central.

Los senadores de La Libertad Avanza y bloques aliados acordaron mantener en el Senado la atribución para designar o remover a los directores de la autoridad monetaria. Además, establecieron que para apartar a uno de esos funcionarios no serán necesarios los dos tercios de los votos, sino una mayoría absoluta de 37 senadores.

El temario fue definido durante una reunión de Labor Parlamentaria entre representantes de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y bloques provinciales.

Aunque la sesión fue convocada para las 12, se estimó que el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central comenzará alrededor de las 14.

Previamente, el bloque justicialista planteará distintas cuestiones de privilegio.

Uno de los proyectos que generó mayores diferencias fue el referido al régimen de Zonas Frías. La discusión enfrenta posiciones entre representantes de provincias del norte y senadores de distritos que actualmente cuentan con el beneficio y podrían perderlo si se aprueba la nueva normativa.

Los cambios previstos en Zonas Frías

La ampliación del régimen realizada en 2021 incorporó a más de un millón de usuarios de 90 localidades de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y San Luis.

El nuevo proyecto establece que el subsidio se mantendrá únicamente para usuarios de la Patagonia, Malargüe y la Puna. También conservarán el beneficio los hogares inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), los veteranos de Malvinas y los hogares con familiares que cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

En cambio, perderán el beneficio las localidades incorporadas al régimen en 2021 correspondientes a las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y San Luis.

Otro de los cambios establece que el descuento se aplicará sobre el precio del gas y no sobre el monto total de la factura. Este punto también recibió cuestionamientos de legisladores opositores.

Subsidios y diferencias entre senadores

Las personas que queden excluidas del régimen de Zona Fría podrán solicitar una reducción tarifaria si acreditan ingresos de hasta tres canastas básicas correspondientes a un hogar tipo 2, monto que actualmente ronda los 4,8 millones de pesos.

Por otra parte, las provincias del norte cuentan con el compromiso del Gobierno de establecer un subsidio sobre las tarifas eléctricas durante los meses de verano a cambio del acompañamiento al proyecto. Según lo informado, la modificación permitiría reducir el costo de los subsidios en unos 272 millones de pesos.

La iniciativa es rechazada por los senadores radicales Rodolfo Suárez y Mariana Juri, de Mendoza; Maximiliano Abad, de Buenos Aires; y Daniel Kroneberger, de La Pampa, además de la mayoría del bloque del PJ.

Qué propone la reforma del Banco Central

La Libertad Avanza y bloques aliados de la UCR, el PRO y espacios provinciales respaldan las modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central, que contemplan prohibir la asistencia financiera de la entidad a la Nación y a las provincias.

Desde el Gobierno sostienen que la reforma busca restringir el uso de la emisión monetaria como mecanismo para financiar el déficit fiscal.

El proyecto también plantea eliminar funciones relacionadas con el direccionamiento del crédito y las políticas crediticias diferenciadas, bajo el argumento de que esas herramientas exceden las funciones centrales de una autoridad monetaria.

El cambio acordado sobre los directores

Uno de los principales puntos de discusión estuvo relacionado con el mecanismo para designar y remover a los directores del Banco Central.

El texto aprobado por Diputados establecía que las designaciones debían contar con el respaldo de ambas cámaras del Congreso. Sin embargo, el acuerdo alcanzado en el Senado mantendrá esa atribución exclusivamente en la Cámara alta.

La propuesta establece que los directores deberán ser designados por mayoría absoluta y también podrán ser removidos con esa misma mayoría, equivalente a 37 votos, en lugar de los dos tercios contemplados en el proyecto aprobado por Diputados.

Actualmente, la Carta Orgánica establece que un director puede ser removido mediante un decreto del Poder Ejecutivo por razones de mala conducta o incumplimiento de los deberes del cargo, previo dictamen de una comisión especial del Congreso. (NA)