Demoraron a tres personas por quemar un símbolo de EE.UU. durante la marcha de jubilados en Concordia

Tres personas fueron demoradas durante la marcha de jubilados en Concordia luego de quemar una representación de la bandera de EE.UU. La Policía informó que inició de oficio una causa por “intimidación pública”. Los involucrados recuperaron la libertad.
Tres personas fueron demoradas este miércoles durante la tradicional marcha de jubilados en Concordia, luego de un incidente ocurrido en la Plaza 25 de Mayo que involucró la quema de una representación en cartulina de la bandera de Estados Unidos. Tras ser trasladados a la Jefatura Departamental e identificados, los manifestantes recuperaron la libertad.
El procedimiento generó inquietud entre quienes participaban de la movilización y motivó la intervención del abogado Félix Román, quien fue convocado por los manifestantes y se dirigió a la dependencia policial, ubicada frente a la plaza, para conocer la situación de las tres personas.
Según explicó el letrado a Diario Río Uruguay, en la Jefatura le informaron que no se encontraban detenidas, sino demoradas. El procedimiento había sido comunicado a la Justicia y tomó intervención la fiscal Natalia Conti.
Qué motivó la intervención policial
Román se trasladó posteriormente hasta la Fiscalía para interiorizarse sobre los motivos del procedimiento. De acuerdo con su relato, allí le explicaron que la actuación estaba relacionada con un presunto episodio de vandalismo ocurrido durante la manifestación.
Concretamente, el hecho investigado fue la quema de una representación de la bandera estadounidense realizada en cartulina. Mientras el abogado realizaba las consultas correspondientes, las tres personas comenzaron a recuperar su libertad.
De esta manera, el procedimiento no derivó en una detención formal. Sin embargo, posteriormente la Policía informó que se inició una actuación judicial de oficio por “Intimidación Pública”.
Qué informó la Policía sobre el episodio
Desde la Jefatura Departamental Concordia brindaron su versión de lo sucedido y señalaron que la intervención comenzó a partir de una comunicación recibida por el Comando Radioeléctrico.
Según el parte policial, “se recibe un llamado a la sala del Comando Radioeléctrico, donde hacían saber que ciertos manifestantes habrían prendido fuego una bandera, lo que causó temor y preocupación entre quienes disfrutaban del día en la plaza”.
Ante la advertencia, indicaron que se revisaron las cámaras de la Sala del 911 y se constató lo ocurrido. Fue entonces cuando efectivos se acercaron al lugar donde se desarrollaba la movilización, precisó Diario Río Uruguay.
“Una actitud peligrosa”, según la fuerza
La Policía explicó que intervino “a los efectos que cesen con esa actitud peligrosa para ellos mismos, los transeúntes y daños en el espacio público”.
Respecto del traslado de los tres manifestantes, desde la fuerza afirmaron que “con respeto se invitó a tres de ellos, que realizaron la conducta en mención, para que en Jefatura se pueda obtener los datos y proceder legalmente como emanan las leyes vigentes; con conocimiento inmediato de las autoridades judiciales”.
Finalmente, la información policial ratificó que “estas personas, luego de ser identificadas, quedaron desocupadas” y confirmó que “se inició causa de Oficio por Intimidación Pública”.
El abogado analiza una presentación judicial
El traslado de los manifestantes generó cuestionamientos entre algunos de los participantes de la movilización de jubilados que se realiza habitualmente los miércoles en la Plaza 25 de Mayo de Concordia.
Román adelantó que analizarán efectuar una presentación ante la Justicia para dejar asentada su posición respecto de la actuación policial. El planteo buscaría cuestionar que quienes participan de estas protestas puedan ser trasladados o demorados por su intervención en una manifestación, independientemente de la investigación concreta del episodio.
Así, el hecho quedó bajo intervención judicial, mientras las tres personas involucradas recuperaron su libertad después de ser identificadas. La Policía, por su parte, dejó asentada una causa de oficio bajo la figura de “Intimidación Pública”.