Hospital Centenario: nueve residentes egresaron y preparan una nueva especialidad para 2027

El Hospital Centenario de Gualeguaychú informó, en el Día de los Residentes, que este año egresaron nueve profesionales e ingresaron cinco a sus programas de formación. La institución cuenta actualmente con residencias en Medicina General y Familiar, Pediatría y Salud Mental Comunitaria, y prevé sumar la especialidad de Clínica Médica en 2027.

Las residencias combinan atención de pacientes, trabajo en distintos servicios y formación supervisada. Desde el hospital destacaron que los profesionales en formación aportan nuevas preguntas e ideas a los equipos de salud, además de adquirir experiencia junto a quienes los acompañan en la práctica diaria.

“Y seguimos creciendo, porque con mucho esfuerzo, para 2027 está previsto sumar la Residencia de Clínica Médica, ampliando las posibilidades de formación en nuestra institución. Porque un hospital que forma profesionales también fortalece su presente y construye su futuro”, expresaron desde el nosocomio. La nueva residencia fue presentada como una incorporación prevista para el próximo año.

Medicina General y Familiar

Esta residencia está orientada al cuidado integral de las personas, las familias y la comunidad. Su formación abarca la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de enfermedades frecuentes en las distintas etapas de la vida.

Los residentes rotan por servicios del hospital, la guardia de emergencias y consultorios de centros de atención primaria de la ciudad. Allí trabajan bajo supervisión y se forman en una perspectiva que considera el entorno social, cultural y familiar de cada paciente. En septiembre, profesionales de esta residencia también iniciaron prácticas territoriales en el CIC Néstor Kirchner, publicó R2820.

La formación en Pediatría

Durante los primeros tres años, la residencia de Pediatría requiere dedicación exclusiva. Sus integrantes pasan por la sala de internación, centros de salud, consultorios externos y las unidades de terapia intensiva neonatal e infantil del Hospital San Roque. También realizan una rotación libre de tres meses y prácticas con especialistas de distintas áreas.

La formación incluye guardias y seguimiento de pacientes. Los residentes participan tanto en la atención de niños con patologías crónicas como en un consultorio destinado a controlar la evolución de quienes recibieron el alta tras una internación.

Salud Mental Comunitaria

La Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental Comunitaria, conocida como Risam, combina la atención con instancias de aprendizaje teórico y práctico. Durante los primeros tres años, sus integrantes trabajan en dispositivos del hospital, como la sala de internación, la guardia y los talleres terapéuticos grupales. También rotan por consultorios, servicios especializados y centros de salud.

A lo largo de la formación realizan supervisiones, talleres, ateneos y evaluaciones anuales. El cuarto año está orientado a responder a necesidades del sistema provincial de salud, sin dejar por completo las actividades dentro del hospital.

Los nueve egresos de este año correspondieron a cuatro profesionales de Medicina General y Familiar y cinco de Salud Mental Comunitaria. La incorporación de nuevos residentes y el proyecto de abrir Clínica Médica ampliarán, según lo previsto por la institución, sus posibilidades de formación.