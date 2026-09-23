Iván Gullo, campeón sudamericano de fisicoculturismo: “Lo vengo buscando hace muchos años”

Iván Lázaro Gullo se consagró campeón sudamericano de fisicoculturismo en Buenos Aires, donde representó a la Argentina y ganó la categoría de hasta 65 kilos. De visita en el programa Buenas Noches, mostró el trofeo y contó a Elonce cómo vivió una conquista que había perseguido durante años. El certamen se disputó en septiembre y reunió a competidores de distintos países de la región.

“La verdad que a esto lo vengo buscando hace muchos años”, expresó. La consagración tuvo un significado especial después de su participación en el Sudamericano de 2025, realizado en Ecuador, donde había terminado entre los cinco mejores de su categoría. “Me había quedado con las ganas. Y esta vez se dio”, resumió.

Gullo contó que había llegado a Buenos Aires con la intención de mejorar aquel resultado. Para hacerlo, tomó junto con su entrenador una decisión que modificó su preparación: dejó la categoría de hasta 70 kilos y compitió en la de hasta 65. “El sacrificio fue el doble”, afirmó.

El cambio de categoría le planteó una exigencia adicional. Gullo contó que, tras el Nacional, su peso llegó a 80 kilos y que debió alcanzar los 65 en apenas diez días para el pesaje del Sudamericano. “Bajé 15 kg”, relató.

Un cambio de categoría decisivo

Según explicó, la recomendación de bajar de categoría surgió al evaluar las características de los competidores que participarían en el torneo. Gullo señaló que el ajuste influyó en cómo pudo mostrar su definición muscular ante los jueces.

“Ese cambio de categoría, lo que hizo fue lucir mejor mis cortes”, dijo durante la entrevista. En el fisicoculturismo, los participantes presentan una serie de poses ante un jurado que evalúa distintos aspectos de su preparación física. Para el deportista, la estrategia diseñada con su entrenador fue determinante en el resultado.

La preparación también le exigió reorganizar sus días entre el empleo, los entrenamientos y las comidas. El paranaense trabaja en la Cámara de Diputados de Entre Ríos y agradeció el acompañamiento que recibió de sus compañeros para poder viajar y participar de las competencias.

“Todo el tiempo me estoy preparando”

Gullo explicó que su dedicación al deporte no se limitó a las semanas previas al Sudamericano. “Todo el tiempo me estoy preparando y no hay manera de errarlo”, sostuvo al hablar de la constancia que, según consideró, lo llevó hasta el título.

Aunque describió al fisicoculturismo como una actividad que comenzó como un pasatiempo, reconoció que pasó a ordenar gran parte de su rutina. “Ya es mi estilo de vida y adapto mi vida al deporte”, señaló.

Al mirar el recorrido que hizo desde sus primeras competencias, destacó la importancia de persistir aun después de los resultados que no eran los esperados. “Si vos haces todos los días lo mismo, en algún momento va a llegar, digamos, se va a dar”, expresó.

La clasificación al Mundial y el desafío de viajar

La consagración sudamericana abrió para Gullo un nuevo objetivo. “Ahora clasificamos al Mundial en España”, anunció. Según el calendario de la Federación Internacional de Fitness y Fisicoculturismo, la competencia se desarrollará en Santa Susanna del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2026.

Iván Gullo, campeón sudamericano de Fisicoculturismo

El deportista contó que busca resolver los gastos necesarios para viajar y competir. Señaló que afronta personalmente los costos de su carrera y que el respaldo de patrocinadores podría ayudarlo a llegar al Mundial. “Por ahí, obviamente, ya el mínimo aporte para mí es un montón”, manifestó.

Con el trofeo sudamericano en sus manos, Gullo celebró el resultado que había ido a buscar a Buenos Aires y ya enfocó su preparación en la próxima competencia internacional.