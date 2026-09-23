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La Secretaría de Deportes de Entre Ríos impulsa una capacitación sobre gestión deportiva sostenible

La propuesta está destinada a dirigentes, entrenadores, deportistas y trabajadores de instituciones deportivas y aborda herramientas para incorporar criterios de sostenibilidad en la gestión, los eventos y la comunicación.

23 de Septiembre de 2026
La Secretaría de Deportes de Entre Ríos impulsa una capacitación sobre gestión deportiva sostenible.
La Secretaría de Deportes de Entre Ríos impulsa una capacitación sobre gestión deportiva sostenible. Foto: Gobierno de Entre Ríos.

La propuesta está destinada a dirigentes, entrenadores, deportistas y trabajadores de instituciones deportivas y aborda herramientas para incorporar criterios de sostenibilidad en la gestión, los eventos y la comunicación.

La Secretaria General de la Gobernación, encabezada por Mauricio Colello, a través de la Secretaría de Deportes, a cargo de Sebastián Uranga, continúa desarrollando propuestas de capacitación destinadas a quienes integran el sistema deportivo entrerriano. En este marco, se presentó el curso Introducción a la Gestión Deportiva Sostenible, una propuesta orientada a incorporar nuevas herramientas para la gestión de clubes e instituciones deportivas.

 

La capacitación surge desde la Coordinación de Capacitación de la Secretaría de Deportes, a cargo de Martín Amden, y se desarrolla en articulación con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Centro ID y PS Consultora Deporte.

 

El curso propone abordar la sostenibilidad como una herramienta aplicada a la gestión deportiva, con contenidos vinculados a la reducción del impacto ambiental, el uso eficiente de recursos y energía, la gestión de residuos, la organización de eventos con criterios ecológicos y la comunicación responsable.

 

La propuesta se organiza en tres módulos: gestión institucional con perspectiva sostenible, incluyendo recursos, instalaciones, compras y diagnósticos; sostenibilidad en eventos deportivos, con herramientas para la medición de huella de carbono y residuos; y comunicación y marketing responsable, con estrategias de concientización y construcción de una agenda vinculada a la sostenibilidad.

 

Foto: Gobierno de Entre R&iacute;os.
Foto: Gobierno de Entre Ríos.

 

El equipo docente está integrado por Ramiro Pazos, consultor en sostenibilidad deportiva y referente en esta temática en Racing Club de Avellaneda; y Julieta Boschiazzo, coordinadora del área de Deportes de Fceco y vinculada a la comunicación en la Federación Internacional del Deporte Universitario de América.

 

La capacitación tendrá una duración de cinco semanas y diez horas totales, con clases virtuales sincrónicas de carácter teórico-práctico y soporte a través de Google Drive. La acreditación contempla un mínimo del 75 por ciento de asistencia y una autoevaluación integradora final. Está destinada a dirigentes, entrenadores, deportistas, trabajadores de clubes y gimnasios y organizadores de eventos.

 

La capacitación contará con un 20 por ciento de descuento para quienes se preinscriban a través del enlace propuesto por la Secretaría de Deportes de Entre Ríos. La propuesta cuenta con cupos limitados y las inscripciones se encuentran abiertas.

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