Empresa del agro obtuvo prórroga para negociar su deuda y sigue operando a menor escala

La empresa de insumos agropecuarios Surcos obtuvo una prórroga de 90 días hábiles para negociar con sus acreedores en el marco de su concurso preventivo. El período de exclusividad, que vencía el 22 de octubre, se extendió hasta el 8 de abril de 2027. La audiencia informativa quedó fijada para el 31 de marzo.

La extensión fue concedida por el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Santa Fe. Durante ese plazo, Surcos podría presentar una propuesta y reunir las conformidades necesarias para alcanzar un acuerdo.

Una operación más reducida

Fuentes cercanas a la compañía señalaron a La Nación que Surcos continuaba operando, aunque con menos capital de trabajo, menos personal y una actividad considerablemente menor a la que tenía antes de la crisis. También redujo su catálogo y concentró las ventas en los fitosanitarios de mayor demanda.

Según esas fuentes, la facturación anual se ubicaría actualmente en torno de US$20 millones, frente a los US$110 millones a US$120 millones que estimaban antes del concurso. Se trata de estimaciones atribuidas a personas cercanas a la empresa, no de cifras definitivas.

Surcos se presentó en concurso preventivo el 3 de febrero de 2025, tras atravesar dificultades financieras e incumplimientos de pago. La apertura del proceso fue dispuesta ese mismo mes por la Justicia santafesina. Ahora, la empresa busca alcanzar un acuerdo que le permita continuar con su actividad.