Consumos digitales problemáticos: realizaron una jornada de sensibilización con adolescentes

La sensibilización sobre consumos digitales problemáticos fue el eje de una jornada destinada a estudiantes adolescentes de Paraná, desarrollada por el Consejo General de Educación (CGE) en el marco de la campaña "Hablemos De".

La iniciativa se llevó adelante de manera articulada con la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) y la Municipalidad de Paraná. El objetivo fue generar un espacio de diálogo y reflexión sobre el uso responsable de las tecnologías y los entornos digitales.

La actividad tuvo lugar en el salón Mariano Moreno y reunió a estudiantes que analizaron diferentes situaciones relacionadas con los consumos digitales y sus posibles efectos en la vida cotidiana. La propuesta apuntó especialmente a favorecer el intercambio y brindar herramientas para abordar estas prácticas.

Prevención y acompañamiento de adolescentes

La campaña "Hablemos De" desarrolla diferentes acciones de sensibilización y prevención sobre problemáticas que atraviesan a las comunidades educativas. En ese marco, busca promover el diálogo como una herramienta para acompañar a adolescentes y jóvenes.

Desde el CGE destacaron "la importancia de fortalecer el trabajo conjunto con instituciones académicas y gobiernos locales" para impulsar propuestas orientadas al bienestar integral de los estudiantes.

(MdP)

Asimismo, señalaron que estas instancias permiten acercar herramientas a las comunidades educativas y generar espacios de "escucha, intercambio y construcción colectiva". La actividad se integra a las políticas preventivas y educativas que se desarrollan sobre temáticas de interés juvenil.

Ampliar los espacios de reflexión

El trabajo articulado entre los organismos apunta además a continuar llevando estas experiencias a otras comunidades educativas de Entre Ríos, con actividades que favorezcan la participación de los propios estudiantes.

De esta manera, el abordaje de los consumos digitales busca trascender el uso de los dispositivos para promover una reflexión sobre los hábitos, los vínculos y las formas en que adolescentes y jóvenes interactúan dentro de los entornos digitales.