Recuperaron elementos robados del Mercado Sud e identificaron a un joven de 20 años

Recuperaron la mayor parte de los elementos sustraídos durante un robo cometido la noche del domingo en el Mercado Sud, ubicado en calles Villaguay y Presidente Perón, en Paraná. La Policía de Entre Ríos encontró artefactos electrónicos y eléctricos ocultos en un terreno de Villa Huesito e identificaron a un joven de 20 años en el marco de la causa.

Según informó la fuerza, personas ajenas al mercado forzaron la puerta de ingreso y sustrajeron objetos y dinero de los locales comerciales. Tras la denuncia, la División Robos y Hurtos de la Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal inició tareas para localizar lo robado.

El trabajo permitió hallar la mayoría de los elementos denunciados como sustraídos. La Policía informó que estaban escondidos en un terreno del barrio Villa Huesito y procedió a su secuestro.

Investigan la participación de un joven

Por disposición de la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación en turno, los efectivos identificaron a un hombre de 20 años. Quedó supeditado a una causa por receptación sospechosa.

Los investigadores buscan determinar si el joven también participó en el ingreso al Mercado Sud. Hasta el momento, la Policía lo señaló como posible autor, sin dar por establecida su intervención en el robo.