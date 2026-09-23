Aprehendieron a un adolescente de 15 años con un revólver cargado en una plaza de Concordia

Un adolescente de 15 años fue aprehendido con un arma de fuego durante un procedimiento realizado en la madrugada de este miércoles 23 de septiembre en inmediaciones de las calles Doctor Sauré y 2 de Abril, de Concordia.

Según la información policial, los efectivos se dirigieron hacia la plaza ubicada en ese sector, donde observaron a dos personas. En esas circunstancias, realizaron un procedimiento de identificación y un palpado sobre las prendas de uno de ellos, un adolescente de 15 años.

Intervino en el lugar personal de la Comisaría Séptima junto con integrantes de los grupos de Infantería de Concordia, Colón y Federal. De acuerdo con el reporte oficial, durante la requisa los policías constataron que el menor llevaba consigo un revólver marca Galand calibre .22, cuya numeración se encontraba suprimida.

(PER)

Secuestraron un revólver con siete cartuchos

El arma tenía siete cartuchos colocados en el tambor, indicaron desde la fuerza. Ante el hallazgo, los efectivos procedieron al secuestro formal tanto del revólver como de la cartuchería para incorporarlos a las actuaciones correspondientes.

Tras el procedimiento, se dio intervención a la fiscal Julia Rivoira, quien fue informada sobre las circunstancias en las que se produjo el hallazgo y dispuso las medidas a seguir respecto del adolescente.

Según se comunicó oficialmente, la fiscal ordenó la aprehensión del joven en el marco de una investigación por el supuesto delito de portación ilegal de arma de fuego.

Intervino el Juzgado de Familia

Debido a que se trata de una persona menor de edad, también tomaron intervención el Juzgado de Familia y la Comisaría del Menor y la Mujer, conforme al procedimiento correspondiente.

El adolescente quedó momentáneamente alojado en esta última dependencia mientras continuaban las actuaciones judiciales. El arma y los siete cartuchos, en tanto, permanecieron formalmente secuestrados y a disposición de la Justicia.