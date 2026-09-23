Con 70% de avance, la Escuela Técnica de San Justo se prepara para sumar nuevos sectores

La Escuela de Educación Técnica N° 7 de San Justo, en el departamento Uruguay, atraviesa una obra de refacción y ampliación que ya alcanzó un 70% de ejecución. Los trabajos tienen como objetivo sumar espacios para la formación de los 140 estudiantes que concurren desde la localidad, poblaciones vecinas y áreas rurales.

El establecimiento está ubicado en la intersección de las calles Catamarca y 3 de Marzo y es la única escuela técnica de esa zona. Recibe alumnos de Caseros, Pueblo Escondido, Villa Horacio, Herrera, Rincón del Gena, Palacio San José y Pronunciamiento, además de jóvenes que viven en distintos sectores rurales.

La institución cuenta con ciclo básico y superior y funciona durante los turnos mañana y tarde. En sus instalaciones se dictan propuestas vinculadas con dibujo técnico, tecnología, carpintería, electricidad, computación, metal, tornería, soldadura, electromecánica, mecánica y cocina.

Siete aulas y tres nuevos talleres

La intervención en San Justo contempla la construcción e incorporación de siete aulas, tres talleres y un salón de usos múltiples que contará con comedor, cocina y depósito. También se sumará un bloque sanitario y diferentes espacios de apoyo para las actividades escolares.

El proyecto prevé reorganizar el funcionamiento interno del edificio. La planta baja quedará destinada específicamente a los talleres, con ingreso y sanitarios propios, mientras que en el nivel superior se distribuirán otros espacios educativos.

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, sostuvo que los trabajos buscan responder a las necesidades de infraestructura de la institución. “Esta obra da respuesta a una necesidad concreta de infraestructura y representa, al mismo tiempo, un impacto directo en el acceso a una educación técnica de calidad para los jóvenes de San Justo y de toda su zona de influencia”, señaló.

Una inversión de $1.664 millones

La obra representa una inversión de $1.664 millones, financiada con fondos provinciales, e incluye una intervención total de 793 metros cuadrados dentro del predio de la escuela. La empresa Peterson Orlando José María se encuentra a cargo de la ejecución.

Además de los espacios académicos, el proyecto incorpora infraestructura destinada a las actividades físicas y recreativas. Se construirá un playón deportivo con medidas reglamentarias, un patio de formación y sectores verdes para recreación y esparcimiento.

Jacob indicó que la intervención forma parte de una planificación de obras en establecimientos educativos de Entre Ríos. Según expresó, la intención es avanzar sobre distintas necesidades edilicias para mejorar las condiciones en las que se desarrollan las actividades escolares.