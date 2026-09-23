Invertirán $454 millones en reparaciones para la escuela Álvarez Condarco de Chajarí

La intervención contempla trabajos de impermeabilización, reparación y pintura en el edificio histórico, con una inversión de 454 millones de pesos y beneficiará a 550 estudiantes.
El Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, avanza con la Licitación Pública N° 10/26 para ejecutar trabajos de recuperación y puesta en valor de la escuela N° 2 Álvarez Condarco de Chajarí, en el departamento Federación. La intervención alcanzará una superficie de 1.630 metros cuadrados y será financiada íntegramente con recursos provinciales.
El establecimiento se encuentra ubicado sobre calle Sarmiento y presenta una construcción de 1911, que forma parte del patrimonio histórico de la ciudad. Actualmente, además de la escuela N° 2, funcionan allí la escuela nocturna y la ESJA N° 43 Ciudad de San Juan, comprendiendo una matrícula de 550 estudiantes. La obra permitirá mejorar las condiciones edilicias de los espacios utilizados por la comunidad educativa, preservando al mismo tiempo las características arquitectónicas originales del inmueble.
Los trabajos previstos permitirán resolver problemas de humedad y deterioro. Se realizará la impermeabilización de cubiertas, la reparación de cargas fisuradas y la reconstrucción de cielorrasos deteriorados. También se restaurarán y pintarán las carpinterías de madera, se ejecutarán nuevas líneas de desagüe pluvial en el patio y se realizarán tareas de pintura tanto en el interior como en el exterior del edificio.
"Estamos avanzando con obras que permitan mejorar la infraestructura de los edificios donde los entrerrianos estudian y trabajan todos los días", señaló el ministro Hernán Jacob, al destacar el avance del proceso licitatorio y sostuvo que la intervención forma parte de la planificación que lleva adelante la cartera para afrontar necesidades edilicias que presentan distintos establecimientos educativos.
Además, agregó que "en este caso, además, la obra implica recuperar un inmueble histórico. El proyecto surge de un relevamiento realizado por el equipo zonal de Arquitectura de Federación y busca resolver filtraciones y otras problemáticas que afectan el normal funcionamiento, preservando a la vez este edificio de gran valor para los vecinos de Chajarí".
La apertura de sobres se llevará a cabo el miércoles 30 de septiembre de 2026, a las 10, en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno, ubicado en Gregorio Fernández de la Puente N° 220, de Paraná. La obra cuenta con un presupuesto oficial de 454 millones de pesos y un plazo de ejecución de 150 días corridos.