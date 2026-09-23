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Atacaron a tiros una vivienda en Paraná: dispararon desde una moto y huyeron

El ataque ocurrió este miércoles por la mañana. Vecinos escucharon al menos ocho disparos efectuados desde una motocicleta contra una vivienda, supo Elonce.

23 de Septiembre de 2026
Efectuaron al menos 10 disparos
Efectuaron al menos 10 disparos Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

El ataque ocurrió este miércoles por la mañana. Vecinos escucharon al menos ocho disparos efectuados desde una motocicleta contra una vivienda, supo Elonce.

En la mañana de este miércoles, minutos antes de las 8 se registró un ataque a tiros contra una vivienda ubicada a pocos de Avenida Ramírez y Coronel Pringles, de la ciudad de Paraná.

 

Según pudo saber Elonce, los disparos se efectuaron desde una motocicleta y de acuerdo al relato de vecinos, se escucharon al menos ocho detonaciones.

 

En el lugar la Policía halló al menos 10 vainas servidas, que serán peritadas para determinar el calibre y el arma utilizada.

Tras efectuar los disparos, el sujeto que se conducía en el rodado escapó por avenida Ramírez a toda velocidad.

 

Efectivos policiales de Comisaría Cuarta y del 911 trabajan en el lugar y están revisando las cámaras de seguridad para tratar de establecer el recorrido de la motocicleta y determinar hacia donde se dirigió el autor del ataque.

 

Este hecho se registró muy cerca donde el pasado 31 de agosto, incendiaron de manera intencional un automóvil Renault Megane gris perteneciente a una vecina del barrio Tiro Federal, que se encontraba estacionado sobre la vía pública. Aunque no se puede establecer, por el momento, alguna relación con el tiroteo ocurrido esta mañana.

Temas:

Paraná disparos Vivienda ataque
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