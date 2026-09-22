Chocaron un camión y un auto en la intersección de Almafuerte y Circunvalación

Un camión y un automóvil protagonizaron un accidente de tránsito en la intersección de avenida Almafuerte y Circunvalación, en Paraná. Una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios acudió al lugar y su personal adoptó las medidas de seguridad correspondientes.

El automóvil sufrió importantes daños en la parte delantera como consecuencia del choque.

Tras la intervención, los bomberos informaron que el sector quedó en condiciones seguras. No se precisaron las circunstancias del choque ni se informó si hubo personas lesionadas.