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Chocaron un camión y un auto en la intersección de Almafuerte y Circunvalación

Bomberos Voluntarios de Paraná acudieron al lugar para realizar tareas de prevención y dejar el sector en condiciones seguras.

22 de Septiembre de 2026
Así quedó el auto.
Así quedó el auto. Foto: Bomberos Voluntarios de Paraná.

Bomberos Voluntarios de Paraná acudieron al lugar para realizar tareas de prevención y dejar el sector en condiciones seguras.

Un camión y un automóvil protagonizaron un accidente de tránsito en la intersección de avenida Almafuerte y Circunvalación, en Paraná. Una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios acudió al lugar y su personal adoptó las medidas de seguridad correspondientes.

 

El automóvil sufrió importantes daños en la parte delantera como consecuencia del choque.

Tras la intervención, los bomberos informaron que el sector quedó en condiciones seguras. No se precisaron las circunstancias del choque ni se informó si hubo personas lesionadas.

Temas:

accidente de tránsito Choque camión automovil Bomberos Voluntarios de Paraná
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