Cambió la venta de entradas para la despedida de Messi: cuándo saldrán, precios y cómo comprar

La venta de entradas para la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina fue reprogramada para el jueves 24 de septiembre, a partir de las 18. El histórico encuentro se disputará el 6 de octubre ante Benín, en el estadio Monumental.

El partido marcará la última presentación del capitán con la camiseta albiceleste y será el cierre de una trayectoria de más de dos décadas en el seleccionado nacional. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) preparará un homenaje especial para despedir al máximo referente de la historia del equipo.

La comercialización también incluirá las localidades para el amistoso que Argentina jugará frente a Burkina Faso, previsto para el 3 de octubre en el mismo escenario. Sin embargo, la mayor expectativa estará concentrada en el encuentro ante Benín, donde Messi tendrá su despedida oficial.

Cómo comprar entradas para despedir a Messi

Los tickets se venderán exclusivamente de manera online mediante Deportick, la plataforma utilizada por la AFA para comercializar las entradas de los partidos de la Selección argentina.

Debido a la alta demanda prevista para la despedida de Messi, los interesados deberán registrarse previamente con una dirección de correo electrónico y completar los datos personales solicitados. Cada usuario podrá comprar hasta cuatro localidades.

Una vez seleccionados el sector y la cantidad de entradas, el sistema permitirá completar el pago. Al valor de cada ticket se añadirá el costo correspondiente al servicio de la plataforma.

Paso a paso para realizar la compra

Ingresar a Deportick: acceder al sitio oficial y elegir la opción para iniciar sesión o registrarse.

Crear una cuenta: completar los datos personales y registrar una dirección de correo electrónico. Quienes ya tengan una cuenta deberán iniciar sesión.

Acceder a la venta: ingresar desde las 18 del jueves 24 de septiembre y buscar el evento Argentina-Benín.

Elegir la ubicación: seleccionar una tribuna o platea entre las localidades que permanezcan disponibles.

Indicar la cantidad: cada usuario podrá adquirir hasta cuatro entradas.

Completar el pago: cargar los datos del medio de pago habilitado y abonar el valor de los tickets más el costo de servicio.

Retirar las entradas: Deportick enviará por correo electrónico la información sobre el día, horario y lugar habilitado para retirar los tickets físicos necesarios para ingresar al estadio.

Los precios para la despedida de Messi

La entrada popular general para el partido entre Argentina y Benín tendrá un valor de $90.000. Los menores de entre 3 y 10 años pagarán $29.000 para acceder a ese sector.

En el caso de las plateas, los valores irán desde $180.000 hasta $480.000, según la ubicación. La AFA aclaró que los menores a partir de los tres años deberán pagar la entrada completa cuando ocupen una platea.

Popular: $90.000.

Menor a Popular, de 3 a 10 años: $29.000.

Platea Alta Sívori y Centenario: $180.000.

Platea Media Sívori y Centenario: $320.000.

Platea Alta San Martín y Belgrano: $320.000.

Platea Baja San Martín y Belgrano: $450.000.

Platea Media San Martín y Belgrano: $480.000.

Las personas con discapacidad deberán gestionar su ingreso mediante Deportick durante la venta general y retirar anticipadamente su localidad. La expectativa será elevada para acompañar por última vez a Messi, quien cerrará ante Benín una etapa histórica con la Selección argentina.