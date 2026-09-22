“Pensé que se había retirado”: Dibu Martínez sorprendió al hablar de Messi

Dibu Martínez llegó este martes al país para incorporarse a la Selección Argentina de cara a una nueva fecha FIFA que tendrá tres amistosos. El arquero se refirió especialmente al partido de despedida de Lionel Messi y sorprendió con una particular reacción cuando fue consultado sobre el último encuentro del capitán.

“Pensé que se había retirado”, respondió Martínez, en referencia a la despedida programada para el partido frente a Benín en el estadio Monumental. Luego explicó la importancia que tendrá para Messi poder cerrar su recorrido con la camiseta argentina jugando ante el público local.

“Tener la posibilidad de retirarse acá en la Argentina creo que es un sueño para él. Trataremos que sea un lindo día para él”, expresó el arquero, que volverá a compartir concentración con el capitán en una convocatoria cargada de significado para el seleccionado.

Dibu Martínez y la despedida de Messi

La Selección Argentina afrontará tres compromisos durante esta ventana internacional. Primero se medirá ante Bolivia, luego enfrentará a Burkina Faso y finalmente recibirá a Benín, en el encuentro elegido para la despedida de Lionel Messi.

Dibu Martínez será uno de los referentes que acompañará al rosarino durante ese último partido. El arquero dejó en claro que el plantel buscará generar un contexto especial para una jornada que marcará el cierre de una etapa histórica.

⚠️🇦🇷 Dibu Martínez, sobre el último partido de Messi en la Selección Argentina: “PENSÉ QUE YA SE HABÍA RETIRADO. Que tenga la posibilidad de retirarse aquí en Argentina es un sueño para él, y nos esforzaremos para que sea un día hermoso y maravilloso". pic.twitter.com/tWwz3qqaEA — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 22, 2026

El encuentro en el Monumental también tendrá un componente emotivo por la presencia de integrantes del proceso que compartieron distintos ciclos con Messi. La expectativa estará centrada en el homenaje al capitán y en la posibilidad de que pueda despedirse ante los hinchas argentinos.

Qué dijo sobre Lionel Scaloni

Martínez también fue consultado por el futuro de Lionel Scaloni, cuya continuidad al frente del seleccionado es uno de los temas que rodean esta nueva etapa. El arquero evitó tomar posición y señaló que se trata de una decisión personal del entrenador y su cuerpo técnico.

“No tengo ni idea. Eso es algo con él y con su equipo de trabajo. Lo que decida, siempre lo vamos a apoyar”, afirmó Dibu Martínez, quien volvió a respaldar públicamente al entrenador que conduce al equipo nacional.

El futbolista también habló sobre el proceso de renovación que comienza a observarse dentro del plantel. “Los que están no son chicos nuevos, son chicos que ya han estado. La Selección siempre va a ser la Selección, por más que la gente que se vaya o no se vaya”, sostuvo.

La final que todavía le duele

Otro de los temas abordados fue la derrota frente a España en la final del último Mundial. Martínez reconoció que haber llegado nuevamente a una definición fue importante, aunque admitió que el resultado sigue siendo difícil de asimilar.

“Es lindo llegar a una final de vuelta y lamentablemente no la pudimos ganar. Me va a quedar la espina por mucho tiempo”, expresó el arquero al recordar el partido que dejó a Argentina sin la posibilidad de conseguir otro título mundial.

Con ese antecedente todavía presente, Dibu Martínez se incorporará a los entrenamientos de la Selección Argentina para afrontar una fecha FIFA que combinará renovación y despedidas. El foco estará puesto especialmente en el último compromiso, cuando Lionel Messi tenga su homenaje en el Monumental y cierre su etapa con la camiseta albiceleste.