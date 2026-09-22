“Vivieron juntos toda su vida y se fueron juntos”: el adiós a paranaenses muertos en accidente en Mendoza

Una pareja de paranaenses murió en un accidente en Mendoza mientras realizaba un viaje turístico por San Rafael. Norma Alicia Santa Cruz y Ángel Santos "Cacho" Gómez, ambos de 73 años, perdieron la vida durante la tarde del domingo, mientras que otras cinco personas resultaron heridas.

El siniestro ocurrió alrededor de las 16.05 en la intersección de calle Cubillos y la Ruta Nacional 143. Las víctimas viajaban en un Renault Mégane junto con otros dos turistas de Paraná cuando se produjo la colisión con una camioneta Volkswagen Amarok.

Tras conocerse las identidades de los fallecidos, familiares, amigos y allegados publicaron mensajes para despedirlos. “Vivieron juntos toda su vida y se fueron juntos”, expresó una de las personas que recordó a la pareja.

Los mensajes de despedida

“Que en paz descansen Norma Santa Cruz, mi Negra querida, y Cacho. Cuántos recuerdos de mi niñez y adolescencia en los que me acompañaste. Otro viaje de ida, sin vuelta”, comenzó uno de los textos a los que accedió Elonce.

El mensaje continuó con palabras destinadas a los familiares de la pareja: “A sus hijos y a toda la familia, fuerzas infinitas. Y a vos, Norma, y a Cacho, ese abrazo que nos quedó pendiente se los mando hasta allá, donde nada duele”.

Otra persona escribió: “Que en paz descansen Norma y Cacho. Les mando un abrazo grande a sus hijos, nueras y nietos. Los llevaré en mi corazón, que todavía no logra entender que se hayan ido tan pronto”.

El choque en San Rafael

De acuerdo con la información preliminar publicada por MDZ, el Renault Mégane circulaba por calle Cubillos en dirección norte. Al llegar al cruce con la Ruta Nacional 143, chocó con la Volkswagen Amarok, que avanzaba por la ruta en sentido este-oeste.

Ángel Gómez y Norma Santa Cruz murieron en el lugar debido a las lesiones ocasionadas por el impacto. Las circunstancias que derivaron en la colisión permanecieron bajo investigación.

Pareja de paranaenses murió en un accidente en Mendoza (foto MDZ)

En el sitio trabajaron efectivos de la Policía de Mendoza, personal de Policía Científica, agentes de Vialidad y profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado. Los investigadores realizaron pericias sobre los vehículos y la zona del choque para reconstruir la secuencia.

Los otros turistas hospitalizados

En el Renault Mégane también viajaban Oscar Alfredo Gómez, de 70 años, y Cristina Mabel Conción, de 59. Ambos sobrevivieron y fueron trasladados al Hospital Teodoro J. Schestakow de San Rafael.

Los dos turistas presentaron politraumatismos. Según la información preliminar, uno de ellos también había sufrido una pérdida de conocimiento, aunque posteriormente logró recuperarlo.

Los profesionales del hospital realizaron estudios para determinar la gravedad de las lesiones y controlar la evolución de ambos pacientes. No se había informado que alguno presentara riesgo de vida.

Tres heridos en la camioneta

En la Volkswagen Amarok viajaban Sergio Fabián Rojas, de 43 años; Romina Anabel Luján, de 37; y Gianluca Fabián Rojas, de 18. Los tres sufrieron politraumatismos como consecuencia del impacto.

Los ocupantes de la camioneta también fueron derivados al Hospital Schestakow, donde quedaron bajo observación médica. En total, cinco personas requirieron asistencia hospitalaria después de la colisión.

Pareja de paranaenses murió en un accidente en Mendoza (foto A24)

La cantidad de involucrados y la muerte de los dos adultos mayores motivaron un despliegue de los servicios de emergencia. Mientras continuaban las pericias, los mensajes de despedida se multiplicaron entre quienes conocían a la pareja de Paraná.

“Que Dios les dé fuerzas a sus hijos y demás familiares para soportar una pérdida y un dolor irreparables”, expresó otra de las publicaciones difundidas tras el accidente.