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Sociedad Oportunidades de formación en el exterior

Becas internacionales de la Cancillería Argentina: destinos, requisitos y beneficios disponibles

La oferta reúne cursos de capacitación, posgrados y programas de investigación impulsados por gobiernos y organismos de distintos continentes. Las coberturas, requisitos y fechas de inscripción dependen de cada propuesta.

22 de Septiembre de 2026
Imagen ilustrativa.
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La oferta reúne cursos de capacitación, posgrados y programas de investigación impulsados por gobiernos y organismos de distintos continentes. Las coberturas, requisitos y fechas de inscripción dependen de cada propuesta.

Las Becas internacionales de la Cancillería Argentina reúnen distintas oportunidades para quienes buscan estudiar, capacitarse o desarrollar investigaciones en el exterior. La Dirección Nacional de Cooperación Internacional (DNCIN) concentra propuestas destinadas a ciudadanos argentinos, con opciones que abarcan desde cursos profesionales de corta duración hasta estudios de posgrado.

 

La oferta vigente incluye programas promovidos por gobiernos extranjeros, agencias de cooperación, universidades y organismos regionales e internacionales. Entre los destinos que aparecen en la nómina se encuentran Australia, Austria, Chile, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, España, India, Israel, Italia, Japón, Malasia, México, China, Singapur, Tailandia y Türkiye, además de convocatorias vinculadas con la Organización de los Estados Americanos (OEA).

 

 

Cada programa funciona con condiciones particulares y no existe un calendario único de inscripción. Por ese motivo, quienes estén interesados deben revisar la ficha específica de cada convocatoria antes de preparar la documentación, ya que las fechas de cierre, requisitos académicos y beneficios económicos pueden variar considerablemente.

 

Qué opciones ofrecen las becas internacionales

 

Entre las alternativas disponibles aparecen programas de capacitación profesional como el Indian Technical & Economic Cooperation Programme (ITEC) de India. En este tipo de propuestas, la documentación debe pasar previamente por la DNCIN y, según el curso elegido, puede ser necesario completar la presentación con hasta 45 días de anticipación.

 

Tailandia también ofrece los Annual International Training Courses (AITC), destinados principalmente a funcionarios públicos, profesionales y técnicos argentinos. Los plazos dependen de cada capacitación y la Dirección Nacional fija una fecha límite previa a la establecida por las autoridades del país organizador.

 

 

 

Las Becas internacionales de la Cancillería Argentina también contemplan alternativas en Europa y América Latina. España, Austria, Italia, Chile y México forman parte de los destinos con propuestas de formación, mientras que en Asia existen opciones que abarcan desde cursos técnicos hasta programas universitarios y de investigación.

 

Qué gastos pueden cubrir los programas

 

La cobertura económica depende de la convocatoria elegida y puede ser total o parcial. Algunos programas incluyen matrícula, alojamiento, alimentación y pasajes internacionales, mientras que otros solamente afrontan los costos académicos y de estadía y dejan el traslado aéreo a cargo del beneficiario.

 

 

En Malasia, por ejemplo, determinadas capacitaciones contemplan matrícula, alojamiento, comida y pasajes internacionales en clase económica entre Buenos Aires y Kuala Lumpur. En cambio, los cursos AITC de Tailandia incluyen gastos académicos, estadía, alimentación, traslados internos relacionados con el programa y atención médica de emergencia, pero no cubren el vuelo internacional.

 

También existen propuestas de mayor alcance académico. Entre los ejemplos difundidos se encuentra un programa doctoral de la Universidad de Zhejiang, en China, cuya cobertura incluía matrícula, alojamiento, manutención básica, seguro médico y viajes internacionales necesarios para desarrollar los estudios.

 

Cómo consultar requisitos y presentar la documentación

 

Quienes quieran acceder a las Becas internacionales de la Cancillería Argentina deben consultar primero la convocatoria específica dentro del portal de Cooperación Internacional. Allí se publican los instructivos, formularios, fechas de cierre y condiciones establecidas por cada organismo o país oferente.

Tampoco existe una documentación idéntica para todas las postulaciones. Dependiendo del programa pueden solicitarse pasaporte argentino vigente, currículum, títulos académicos, certificados de idioma, avales institucionales, cartas de recomendación, formularios de inscripción y certificados sanitarios, entre otros requisitos.

 

En varias convocatorias, los documentos deben enviarse primero en formato digital para su revisión por parte del Área de Becas Internacionales. Una vez obtenida la conformidad, determinados programas pueden exigir también la presentación física de la documentación, por lo que resulta necesario verificar las condiciones y los plazos particulares antes de iniciar la postulación.

Temas:

becas Internacionales cancillería
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