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Policiales San Salvador

Un auto se incendió mientras circulaba por una ruta entrerriana

El conductor de un Chevrolet Cobalt viajaba durante la madrugada cuando advirtió olor a quemado y se detuvo. Al abrir el capó, observó que comenzaban a propagarse las llamas.

22 de Septiembre de 2026
Un auto se incendió en la Ruta Provincial 38
Un auto se incendió en la Ruta Provincial 38 Foto: P.E.R

El conductor de un Chevrolet Cobalt viajaba durante la madrugada cuando advirtió olor a quemado y se detuvo. Al abrir el capó, observó que comenzaban a propagarse las llamas.

Un automóvil se incendió mientras circulaba por la Ruta Provincial Nº 38, durante la madrugada de este martes, y sufrió importantes daños materiales. El conductor logró detenerse a tiempo y no resultó lesionado.

 

El hecho ocurrió alrededor de las 00:45, a la altura del kilómetro 6 de la ruta, en jurisdicción del departamento San Salvador. La Policía tomó conocimiento de la situación a partir de un llamado telefónico que alertó sobre un vehículo que se estaba incendiando.

 

Ante el aviso, se dio intervención de manera inmediata a Bomberos Voluntarios de San Salvador y un móvil del Comando Radioeléctrico se dirigió hasta el lugar.

Al arribar, los efectivos constataron que se trataba de un Chevrolet Cobalt y dialogaron con su propietario para establecer cómo se había iniciado el episodio.

 

Según relató el conductor a la Policía, circulaba desde Ubajay con destino a San Salvador cuando comenzó a sentir olor a quemado. Ante esa situación, decidió detener la marcha para verificar qué ocurría.

 

Al levantar el capó del automóvil, observó que las llamas comenzaron a propagarse, por lo que se solicitó asistencia.

 

Los Bomberos Voluntarios trabajaron en el lugar y lograron controlar el incendio. De acuerdo con la información oficial, no hubo personas heridas y el episodio dejó únicamente daños materiales en el vehículo.

Temas:

San Salvador Incendio automovil Ruta Provincial 38
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