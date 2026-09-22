Un auto se incendió mientras circulaba por una ruta entrerriana

Un automóvil se incendió mientras circulaba por la Ruta Provincial Nº 38, durante la madrugada de este martes, y sufrió importantes daños materiales. El conductor logró detenerse a tiempo y no resultó lesionado.

El hecho ocurrió alrededor de las 00:45, a la altura del kilómetro 6 de la ruta, en jurisdicción del departamento San Salvador. La Policía tomó conocimiento de la situación a partir de un llamado telefónico que alertó sobre un vehículo que se estaba incendiando.

Ante el aviso, se dio intervención de manera inmediata a Bomberos Voluntarios de San Salvador y un móvil del Comando Radioeléctrico se dirigió hasta el lugar.

Al arribar, los efectivos constataron que se trataba de un Chevrolet Cobalt y dialogaron con su propietario para establecer cómo se había iniciado el episodio.

Según relató el conductor a la Policía, circulaba desde Ubajay con destino a San Salvador cuando comenzó a sentir olor a quemado. Ante esa situación, decidió detener la marcha para verificar qué ocurría.

Al levantar el capó del automóvil, observó que las llamas comenzaron a propagarse, por lo que se solicitó asistencia.

Los Bomberos Voluntarios trabajaron en el lugar y lograron controlar el incendio. De acuerdo con la información oficial, no hubo personas heridas y el episodio dejó únicamente daños materiales en el vehículo.