Un joven trabajador entrerriano murió tras quedar atrapado en una máquina agrícola

Un joven trabajador murió tras quedar atrapado en una máquina agrícola durante la tarde de este lunes 21 de septiembre, en un establecimiento rural ubicado en jurisdicción de la Comisaría La Llave, en la zona de Lucas González.

Según confirmaron fuentes judiciales a AHORA, la víctima fue identificada como Dardo Hereñú, de 25 años, quien estaba domiciliado en esa localidad. El hecho fue comunicado a la Policía alrededor de las 16:30, cuando se solicitó la presencia de los efectivos en el predio.

Al arribar al establecimiento, los policías constataron que el operario había quedado atrapado en el mecanismo de una embolsadora de granos mientras realizaba labores rurales.

El joven trabajaba solo con la maquinaria

Durante el procedimiento, efectivos de la Comisaría de Lucas González entrevistaron a otros dos trabajadores de la finca. Según sus testimonios, la jornada laboral había comenzado alrededor de las 11 y Hereñú se encontraba operando la maquinaria en soledad, publicó Nogoyá Noticias.

Los compañeros señalaron que, al acercarse horas más tarde al sector donde se desarrollaban las tareas, encontraron al joven atrapado en el equipamiento.

De acuerdo con la hipótesis inicial aportada por los operarios, Hereñú habría descendido hacia la zona de picado para limpiar los picos fumigadores. En esas circunstancias, habría sido succionado accidentalmente por el mecanismo, que permanecía en funcionamiento.

Peritajes para determinar cómo ocurrió el accidente

En el lugar trabajaron agentes policiales, peritos de la División Policía Científica y el médico policial, quienes realizaron las primeras actuaciones para establecer la mecánica del accidente laboral.

La investigación deberá determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho.