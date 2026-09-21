Inauguraron el Paseo de las Diagonales con una multitudinaria Fiesta de la Primavera

REDACCIÓN ELONCE
El Paseo de las Diagonales quedó inaugurado con una multitudinaria celebración de la primavera. Vecinos, emprendedores y talleres municipales participaron de una jornada con música, baile y actividades para todas las edades.
El Paseo de las Diagonales quedó inaugurado este lunes en Oro Verde con una multitudinaria Fiesta de la Primavera que convocó a familias, emprendedores, integrantes de talleres municipales y visitantes. La celebración se desarrolló al aire libre y tuvo como uno de sus principales atractivos la presentación de Pont a Bailar.
La jornada combinó la apertura del nuevo espacio público con los festejos por la llegada de la primavera. Música, baile y cotillón marcaron el clima de una tarde en la que vecinos de diferentes edades se acercaron para conocer y disfrutar el lugar.
El intendente César Clement destacó la convocatoria y explicó que buscaron realizar una apertura diferente. “Estamos festejando por partida doble la primavera y haciendo una inauguración distinta de este espacio, más que nada haciéndolo propio para los vecinos, para la gente de Oro Verde y también para visitantes que han elegido venir a compartir en el día de hoy”, expresó.
Emprendedores y talleres se sumaron a la fiesta
La actividad reunió a emprendedores y feriantes de la localidad, además de integrantes de diferentes propuestas municipales. Clement explicó que actualmente cuentan con 25 talleres y que varios estuvieron representados durante la jornada.
“Hoy convocamos a los emprendedores y feriantes de nuestra localidad, también algunos de los talleres propios del municipio, que son 25 talleres”, indicó el presidente municipal.
También participaron integrantes del área de Deportes y del grupo de adultos mayores Espíritu Joven. “Nos estuvieron acompañando el área de Deporte, también Espíritu Joven, que es un grupo de adultos mayores que hace toda la parte deportiva. Estuvieron participando a partir de las tres de la tarde”, agregó Clement.
Música y baile en el Paseo de las Diagonales
La presentación de Pont a Bailar aportó música y color a la inauguración. Sombreros y elementos de cotillón acompañaron a los asistentes, que se sumaron al baile y transformaron el nuevo paseo en una pista a cielo abierto.
“La verdad es que es una hermosa propuesta desde la Municipalidad de Oro Verde”, expresó una de las mujeres que participó del festejo. Otra vecina resumió su experiencia: “Espectacular. Muchas gracias a todos. Muy lindo todo”.
Entre el público también hubo personas que llegaron desde otras localidades para participar de la celebración. “Romina, de Valle María. Hermoso. Feliz primavera para todos”, manifestó una de las asistentes.
La celebración pudo realizarse tras el temporal
La actividad había quedado condicionada por las tormentas que afectaron a distintos puntos de Entre Ríos durante el domingo. Sin embargo, el fenómeno no provocó caída de granizo en Oro Verde y la jornada pudo desarrollarse según lo previsto.
“Estamos con un poquito de viento, pero bien. Gracias a Dios la tormenta pasó por alrededor de Oro Verde. No tuvimos piedra, sí un poco de agua, pero pudimos decir que sí a este evento y hoy estamos festejando”, señaló Clement.
El tiempo finalmente acompañó y permitió que grandes y chicos disfrutaran del nuevo espacio. Una de las asistentes destacó las condiciones de la jornada y la posibilidad de participar de la inauguración: “Acá festejando esta inauguración, hermoso lugar y el día acompañó, estuvo hermoso”. De esta manera, el Paseo de las Diagonales abrió sus puertas con una celebración marcada por la participación de vecinos, música, emprendedores y propuestas recreativas, en coincidencia con los festejos por la llegada de la primavera.