Granja Tres Arroyos ofreció pagar parte de los salarios con pollos a trabajadores de su planta en Pilar

Granja Tres Arroyos ofreció pagar parte de los salarios con pollos a los trabajadores de su planta ubicada en La Lonja, partido bonaerense de Pilar. La propuesta surgió en medio de la profunda crisis financiera y productiva que atraviesa el grupo avícola, que también tuvo un fuerte impacto laboral en Entre Ríos.

La alternativa fue planteada durante las últimas audiencias entre la empresa y los gremios, mientras continúa vigente una conciliación obligatoria. En encuentros anteriores se habían acordado medidas parciales, como la entrega de cajones de pollo y pagos a cuenta para empleados afectados por despidos, publicó Infobae.

La compañía todavía no había alcanzado una solución definitiva sobre la continuidad de los puestos laborales. En la planta de Pilar fueron enviados alrededor de 50 telegramas de despido, aunque las cesantías quedaron suspendidas por la intervención del Ministerio de Trabajo bonaerense.

Cientos de despidos y conciliaciones obligatorias

A comienzos de septiembre, Granja Tres Arroyos notificó aproximadamente 1.200 cesantías: unas 700 en Capitán Sarmiento, 450 en Esteban Echeverría y 50 en Pilar.

El conflicto también tuvo consecuencias directas en Entre Ríos. En Granja La China, ubicada en Concepción del Uruguay, se produjeron 480 despidos, en el marco del proceso de reducción aplicado por el grupo empresario.

En Buenos Aires se dictaron dos conciliaciones obligatorias. Una fue solicitada por el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) y la otra por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), que representa al personal de las granjas de cría.

Mientras las medidas permanecieran vigentes, la compañía debía retrotraer las cesantías y mantener a los trabajadores en sus puestos. La negociación otorgó un plazo adicional para intentar encontrar una salida al conflicto.

Concurso preventivo y una deuda millonaria

La oferta de pago en especie se conoció pocos días después de que el grupo solicitara ante la Justicia la apertura de su concurso preventivo. El pedido alcanzó a Granja Tres Arroyos, Wade, Avex y Holding Agro Industrial S.A. (HAISA).

Según la información presentada en el expediente, al 31 de diciembre de 2025 el pasivo ascendía a aproximadamente 536.000 millones de pesos, sin contabilizar las obligaciones acumuladas durante 2026.

Del total informado, unos 199.000 millones correspondían a deudas financieras; 161.000 millones, a proveedores; 52.000 millones, a impuestos; 78.000 millones, a obligaciones laborales y fiscales; y 46.000 millones, a otros compromisos comerciales.

Además, el grupo acumulaba más de 126.000 millones de pesos en cheques de pago diferido rechazados. La empresa sostuvo ante la Justicia que el concurso preventivo era necesario para reestructurar el pasivo y preservar la continuidad de la actividad. El expediente también alcanzó a las demás sociedades del grupo.

Las causas atribuidas por la compañía

La conducción empresaria explicó la crisis por el “estrangulamiento del mercado interno” y la “suba desmedida de costos”. También mencionó la caída del poder adquisitivo, el ingreso de carne aviar desde Brasil y el cierre de mercados externos tras el brote de gripe aviar de 2023.

De acuerdo con su presentación judicial, la pérdida del estatus sanitario cerró destinos como China, Chile y la Unión Europea. Esa situación obligó a volcar una mayor producción al mercado interno, que ya se encontraba saturado.

Desde 2022, la estadounidense Tyson Foods posee el 34% del capital de Granja Tres Arroyos. En medio de la crisis circularon versiones sobre una eventual adquisición del paquete accionario completo, aunque no existían confirmaciones oficiales.